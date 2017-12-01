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01 Aralık 2017 Cuma
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    • Doğanay; "Fitneyi içimize sokmayacağız"

    Dörtdivan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Şahin Serin Başkanlığında oluşan yeni Yönetim Kuruluna hayır olsun dileklerinde bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

    01 Aralık 2017 Cuma 06:14
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    Doğanay;

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu'nun tüm ilçelerindeki AK Parti Teşkilatlarında gerçekleştirilen kongreler sonrası yeni oluşan yönetimlere, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Doğanay'ın bu sefer ki durağı Dörtdivan oldu. Ziyarette; İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İl Kadın Kolları Başkan Vekili Arzu Güler, Dörtdivan AK Parti İlçe Başkanı Şahin Serin, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Dörtdivan İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

    AK Parti'nin gücünü Halktan aldığını söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, tüm oyunların boşa çıkacağını belirtti. Doğanay; "2001 yılında Liderimiz kim var diyerek yola çıktığında, il ve ilçe teşkilatlarının yapılandırmasında adam bulunamaz noktadayken çok şükür Milletimizin de desteğiyle bu günlere geldik. 15 yıldır kesintisiz iktidarda oluşumuzun ana nedeni Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Millet, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyor. O'na inandığı için, desteğini de 15 yıldır esirgemiyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için Gezi Olayları ile başlayan süreç bugün de ekonomik anlamda yapılanlarla devam ediyor. İnanın bu ülkenin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması, tüm dış mihrakların sesi çıkmayacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan olmadığında geçmişte olduğu gibi bu ülkeye diz çöktürecekler. Sayın Genel Başkanımız ne diyor; diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Tüm dış güçler ve onların buradaki maşaları rahatsızlar. Dün sadece Kırıkkale marka tabanca dışında hiç bir silahı üretemeyen, tamamen onlara bağımlı olan bir Türkiye'den bugün kendi uçağını, tankını, helikopterini üreten bir Türkiye'ye gelindi. Tüm mesele bu" dedi. Konuşmasını Teşkilatlara birlik mesajıyla sona erdiren Doğanay; "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ülkeyi kuşatan bu kadar iç ve dış düşmanla gece gündüz mücadele ederken, biz, AK Parti Teşkilatları olarak hala onun kaşı, bunun gözü diyerek birbirimizle uğraşırsak bu vebalin altında başta şahsım olmak üzere kimse bunun mahşerde hesabını veremez. Evet hatalarımız yok mu? Var. Kusurlarımız yok mu? Var. Ama konuşmamız, sürekli birbirimizle istişare içerisinde olmamız gerekiyor. Ufak tefek işlerle uğraşmayı artık bırakacağız. Fitne odaklarının bizim içimize sokmaya çalıştıkları fitneye asla müsaade etmeyeceğiz.  AK Parti Bolu Teşkilatları; İl Başkanı, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve tüm kademeleriyle birlikte dün olduğu gibi bundan sonra da bir olarak, diri olarak, iri olarak tek vücut Reis'inin davasına hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, İlçe, Başkanlığını, Ziyaret, Ederek

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