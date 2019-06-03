Doğanay geleneği devam ediyor

Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Teşkilatı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. AK Parti'de kurulduğu 2001 yılından bu yana başlayan il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan AK Partililere iftar daveti geleneğine AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Başkanı olmasıyla birlikte son vermişti. Bunun yerine son 3 yıldır yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına Bayramlık kıyafet alan Doğanay ve AK Parti Bolu İl Yönetim Kurulu Üyeleri, bu yıl Ramazan Bayramında da çocukları sevindirdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu yıl da Ramazan ayının manevi ruhuna da uygun olarak, iftar daveti vermek yerine 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını İl Teşkilatı olarak aldıklarını söyledi.

Başlattıkları bu uygulamanın Partililerce de olumlu karşılandığını ve birçok kuruma da örnek olduklarını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Teşkilata verdiğimiz iftar daveti noktasında İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, bu yıl da yemek daveti yerine bu parayla kimsesiz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alma fikri oluştu. İl Kadın Kolları Başkanlığımızın organizasyonu ile bu bayram da 300 çocuğumuzu giydirdik. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri mutlu ediyor. Hep söylüyoruz yardım da ibadet de gizli olmalı fakat bizler kamuoyu tarafından yakından takip edilen, örnek alınan kuruluşlar olduğumuz için basın aracılığıyla hayırseverlerimizin de görmesi için kamuoyuyla paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Umarım diğer kurum, kuruluş ve STK'lara da bizim bu davranışımız örnek olur ve daha fazla çocuğumuzu mutlu ederiz. Bu noktada destek veren başta İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım olmak üzere Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerimize, Gençlik Kollarımıza ve de her çocuğu kendi evlatlarını giydiriyormuş gibi özenle tek tek giydirerek tüm yükü çeken İl Kadın Kolları Başkan Vekilimiz Canan Akbay ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.