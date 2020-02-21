Doğanay hastaneye kaldırıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay kaza geçirdi. Özel bir işi için İstanbul’a giden Doğanay geçirdiği kaza sonrası omuriliğinde çatlak oluştu ve Şişli Etfal Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay, Kadıköy ilçesinde eşine ait 06 GE plakalı aracın arka koltuğunda istirahat ederken, kayınbiraderinin kullandığı araç çift taraflı kazaya karıştı. Doğanay, çarpışma sonrası arka koltuktan boşluğa düşerek, yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Doğanay’ın filmlerinin çekilmesinin ardından omuriliğinde çatlak olduğu tespit edildi.

İKİNCİ KAZASI

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay bu ikinci kazası oldu. Doğanay 02 Eylül 2016 tarihinde ziyaret için gittiği Dörtdivan'dan, Bolu'ya dönmek için yola çıktığında özel aracıyla bir kazaya karışmıştı. Bu kazadan yara almadan kurtulan Doğanay’ın aracında maddi hasar meydana gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 16:35