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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Doğanay "hedef 2019" dedi

    İlçe Kongrelerinin tamamlanmasının ardından İlçe Teşkilatlarını ziyarete başlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; Gökçesu ve Mengen Teşkilatlarına 2019 yılını hedef gösterdi.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 13:44
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    Doğanay

    Haber: Gönül Olutürk

    Doğanay; "2019 yılında yapılacak 3 önemli sınavdan da alnımızın akıyla çıkmak zorundayız. Bu bizim için vebaldir. Bizim tek derdimiz var; Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın davası. Bunun için çalışacağız. Geleceğimiz için, istikbalimiz ve istiklalimiz için, Reisimiz için, Güçlü Türkiye için herkes birbirine sahip çıksın. 2019 yılında Bolu Teşkilatları olarak yeni bir oy rekoruna imza atmalıyız, atmak zorundayız" dedi.

    AK Parti Genel Merkezi tarafından açıklanan kongre süreci takvimi doğrultusunda ilçe kongrelerini geçtiğimiz hafta tamamlayan AK Parti Bolu Teşkilatları, Türkiye genelinde ilçe kongrelerini tamamlayan ilk 8 il içerisinde yerini aldı. İlçe Kongrelerinin tamamlanmasının ardından İlçe Teşkilatlarını ziyarete başlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; beraberinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Temsilcileriyle beraber, Gökçesu ve Mengen Teşkilatlarına bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Gökçesu Beldesini ziyaret eden Doğanay ve beraberindekiler, burada yeni göreve atanan Belde Başkanı Sebahattin Sugeçti ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiler. Doğanay'ın ziyareti sırasında Gökçesu'nun CHP'li Belediye Başkanı Atilla Ateş ve CHP'li Belediye Meclisi Üyeleri de hazır bulundular. Göreve atandıktan sonra Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilk olarak Parti hizmet binasını yeni yerine taşıdıklarını belirten Gökçesu Belde Başkanı Sebahattin Sugeçti, Beldede yeniden AK Parti bayrağını en yüksek yere dikmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

    “GÖKÇESU'DAN SANDIKLARDAN REKOR OYLAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ”

    Yeni hizmet binasının hayırlı hizmetler yapmaya vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise, binanın tefrişat yönünden eksik olan malzemelerinin İl Başkanlığı olarak en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

    Yapılan ziyaretin kongreler nedeniyle gecikmeli olduğunu ifade eden Doğanay; "Belde Yönetimlerini atadıktan hemen sonra İlçe kongrelerimizin süreci başladı ve yoğun bir tempoya girdik. O yüzden bu ziyareti bugün yapmak nasip oldu. Bugün itibariyle çok şükür ilçelerimizle birlikte kongreler sürecini tamamlamış bulunuyoruz. AK Parti'lilere yakışır bir şekilde kongreler sürecini, kavgasız ve gürültüsüz bir şekilde tamamladık. Artık önümüzde İl Kongresi süreci var. O süreç de Genel Merkezimizin vereceği takvim üzerinden ilerleyecek. Ve tüm bunların sonunda AK Parti Teşkilatları olarak bizleri zorlu bir 2019 yılı bekliyor. Yerel Seçimler, Genel Seçimlerle birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşecek. Bizler yenilenen kadrolarıyla Gökçesu'dan sandıklardan rekor oylar çıkacağına inanıyoruz. Bu anlamda bugüne kadar Teşkilatlarımızda görev yapmış dava arkadaşlarımıza teşekkür ederken, yeni seçilen Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimize başarılar diliyorum" dedi.

    “BİZLER İSE ONUN İSMİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORUZ”

    Doğanay ve beraberindekiler Gökçesu'nun ardından Mengen Teşkilatına geçtiler. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekiler burada Mengen İlçe Başkanı Mithat Muhammed Sargın ve kalabalık bir parti grubu tarafından karşılandı.

    Burada yaptığı konuşmada son günlerde Teşkilatlarda ve Belediyelerde yaşanan bayrak değişimine değinen Doğanay; "Bunu her ortamda söylüyorum ve sizlerin huzurunuzda bir kere daha söylemek istiyorum. Ben; AK Parti Genel Başkanımız Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 26 aydır İl Başkanı olarak görev yapmaya çalışıyorum. Nasıl ki bana bu görev verildiğinde hoşuma gittiyse, yarın bana teşekkür edilerek görevi başka bir dava arkadaşıma devir etmem istenilirse bundan gocunmamam gerekiyor. Bizler kimiz ki bu makamlara geldik? İsim olarak kendi şahsımız bu gün aday oluyoruz desek, kaç oy alırız? Bugün şunu çok iyi bilmeliyiz ki; Halkımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Bizler ise onun ismi üzerinden siyaset yapıyoruz. O yüzden son zamanlarda yaşanan İl Başkanları ve Belediye Başkanlıkları değişimlerine, bir bayrak devir teslimi olarak bakmalıyız. Rabbime binlerce şükür olsun ki Bana, Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında İl Başkanı olma gururunu yaşattı. Benim yarın çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım; 7 Haziranım, 1 Kasım'ım, Referandumum ve de en önemlisi o vatan hainlerine karşı Türk Halkıyla birlikte vermiş olduğum 15 Temmuzum var. Şahsım da dahil olmak üzere kimse AK Parti Teşkilatlarının üzerinde değildir. Yönetimlerde görev alsın ya da almasın, her bir AK Partili bu bilinçle hareket etmek zorundadır" şeklinde konuştu.

    “GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN HERKES BİRBİRİNE SAHİP ÇIKSIN”

    Mengen ve Gökçesu Teşkilatlarından 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar her gün sahada olmalarını isteyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "2019 yılında yapılacak 3 önemli sınavdan da alnımızın akıyla çıkmak zorundayız. Bu bizim için vebaldir. Kapı kapı dolaşarak, 2019 yılına kadar sahada her bir vatandaşa derdimizi doğru bir şekilde anlatmalıyız. Bunun için de önce bir olmalıyız, diri olmalıyız. Gün birlik olma günü. Gün beraber olma günü. Önümüzde 1,5 yıl var. Artık şu birbirimizin hatasını arama alışkanlığından vazgeçelim. Bizim tek derdimiz var; Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın davası. Bunun için çalışacağız. Geleceğimiz için, istikbalimiz ve istiklalimiz için, Reisimiz için, Güçlü Türkiye için herkes birbirine sahip çıksın" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: İlçe, Kongrelerinin, Tamamlanmasının, Ardından, İlçe

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