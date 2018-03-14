Haber: Esra Öztürk

İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilk olarak Mengen ve Gökçesu Teşkilatlarını ziyaret eden Doğanay, kalabalığın İlçe Binasına sığmaması nedeniyle Partililerle bir cafede bir araya geldi. Ardından Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçe teşkilatlarını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; burada da partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaretlerinde öncelikle miting ve kongre salonundaki katılım için teşekkür eden Doğanay; "Teşkilatlarımız açısından üzüntülü ve yorucu bir süreçten geçtik. Her şeyimiz hazırken, kongremize iki gün kala, kongremiz iptal oldu. Benim de doğal olarak teşkilatlarımızın önünü açmak için istifa etmem gerekiyordu ve ben de öyle yaptım. İstifa ettikten sonra da hiçbir şekilde açıklama da yapmadım. Çünkü AK Partili olmak dava adamı olmak bunu gerektiriyordu. Bize yakışan da buydu. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi tekrar şahsıma tevdi etmesinden sonra kongreye de bizzat katılacağını bizlere bildirdi. Biz de Teşkilatlarımızla birlikte hazırlıklarımıza başladık. Hatırlarsanız; kongre öncesi yaptığım açıklamada, Bolu siyasi tarihinin en büyük mitingini yapacağız iddiasında bulunmuştum. Allah'ta bunu bize nasip etti. Bunu neye dayanarak söyledim; öncelikle teşkilatlarıma inanıyordum. Ama önümüzde de bir liderimiz var. Onun adı da Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öyle bir liderin partisinde siyaset yapmak kolay. Çünkü; O bir dünya lideri. O, milletimizin temsilcisi. O, Ümmetin umudu. O, gerek İslam coğrafyasında gerekse de dünya coğrafyasında mazlumların ümidi. Peki neden dünya mazlumları Liderimizi bu kadar seviyor, mahşeri kalabalıklar O'nu karşılıyor. Çünkü; hak ve adalet. Ben de ayrılık sürecinde yakın arkadaşlarıma şunu söyledim; Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaletine inanıyor ve güveniyorum. İşte bu duygu ve düşüneler doğrultusunda; başta İlçe Başkanlarım olmak üzere, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarıma, Belediye Başkanlarıma, İle Genel Meclisi Başkanıma, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerime, tüm Teşkilat mensuplarımıza ve de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak için o alanı Bolu'da görülmemiş bir şekilde dolduran Bolululara teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kongrenin bizim için aslında en önemli yanı ise, 9 yıl önce hafızalarda yer eden izlenimi yıkmamız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da memnuniyetini gerek buradaki konuşmalarında gerekse de Sakarya'da konuşmalarında bizzat ifade etti. Ve artık önümüzde zor bir süreç bizi bekliyor. Bolu Teşkilatları olarak bundan sonra tek hedefimiz var; 2019 seçimlerinde yerelde tüm belediyeleri, genelde ise 3 milletvekilliğinin tamamını almak. Çünkü kongreden çıkmak, seçilmek bizim için bir zafer değil. Biz milletimize hizmet etmek için oraya talip olduk ve milletimize de hizmetkar olacağız. Biz mütevazi olacağız. Biz milletimizin ayağına gideceğiz. Gitmedik ev, sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.