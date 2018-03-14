banner133

banner130

banner101

14 Mart 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Doğanay hızlı başladı

    11 Mart 2018 Pazar günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kongre ve miting sonrası güven tazeleyerek yeniden İl Başkanlığına seçilen Nurettin Doğanay, ilçelere teşekkür etmek için gezilere başladı.

    14 Mart 2018 Çarşamba 12:29
    Bu haber 87 kez okundu
    Doğanay hızlı başladı
     Haber: Esra Öztürk

    İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilk olarak Mengen ve Gökçesu Teşkilatlarını ziyaret eden Doğanay, kalabalığın İlçe Binasına sığmaması nedeniyle Partililerle bir cafede bir araya geldi. Ardından Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçe teşkilatlarını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; burada da partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Ziyaretlerinde öncelikle miting ve kongre salonundaki katılım için teşekkür eden Doğanay; "Teşkilatlarımız açısından üzüntülü ve yorucu bir süreçten geçtik. Her şeyimiz hazırken, kongremize iki gün kala, kongremiz iptal oldu. Benim de doğal olarak teşkilatlarımızın önünü açmak için istifa etmem gerekiyordu ve ben de öyle yaptım. İstifa ettikten sonra da hiçbir şekilde açıklama da yapmadım. Çünkü AK Partili olmak dava adamı olmak bunu gerektiriyordu. Bize yakışan da buydu. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi tekrar şahsıma tevdi etmesinden sonra kongreye de bizzat katılacağını bizlere bildirdi. Biz de Teşkilatlarımızla birlikte hazırlıklarımıza başladık. Hatırlarsanız; kongre öncesi yaptığım açıklamada, Bolu siyasi tarihinin en büyük mitingini yapacağız iddiasında bulunmuştum. Allah'ta bunu bize nasip etti. Bunu neye dayanarak söyledim; öncelikle teşkilatlarıma inanıyordum. Ama önümüzde de bir liderimiz var. Onun adı da Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öyle bir liderin partisinde siyaset yapmak kolay. Çünkü; O bir dünya lideri. O, milletimizin temsilcisi. O, Ümmetin umudu. O, gerek İslam coğrafyasında gerekse de dünya coğrafyasında mazlumların ümidi. Peki neden dünya mazlumları Liderimizi bu kadar seviyor, mahşeri kalabalıklar O'nu karşılıyor. Çünkü; hak ve adalet. Ben de ayrılık sürecinde yakın arkadaşlarıma şunu söyledim; Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaletine inanıyor ve güveniyorum. İşte bu duygu ve düşüneler doğrultusunda; başta İlçe Başkanlarım olmak üzere, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarıma, Belediye Başkanlarıma, İle Genel Meclisi Başkanıma, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerime, tüm Teşkilat mensuplarımıza ve de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak için o alanı Bolu'da görülmemiş bir şekilde dolduran Bolululara teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kongrenin bizim için aslında en önemli yanı ise, 9 yıl önce hafızalarda yer eden izlenimi yıkmamız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da memnuniyetini gerek buradaki konuşmalarında gerekse de Sakarya'da konuşmalarında bizzat ifade etti. Ve artık önümüzde zor bir süreç bizi bekliyor. Bolu Teşkilatları olarak bundan sonra tek hedefimiz var; 2019 seçimlerinde yerelde tüm belediyeleri, genelde ise 3 milletvekilliğinin tamamını almak. Çünkü kongreden çıkmak, seçilmek bizim için bir zafer değil. Biz milletimize hizmet etmek için oraya talip olduk ve milletimize de hizmetkar olacağız. Biz mütevazi olacağız. Biz milletimizin ayağına gideceğiz. Gitmedik ev, sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: 11, Mart, 2018, Pazar, Günü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR PARÇADAN BÜTÜNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124