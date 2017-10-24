İl Başkanı Nurettin Doğanay haber müdürümüz Kasım Şahin’in sorularını yanıtladı. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, İl kongresi süreci ve tarihi, FETÖ terör örgütü ile ilgili yapılan mücadelede gelinen nokta ve 2019 Mart seçimlerine dair düşüncelerini sorduğumuz Doğanay tüm sorularımızı açık yüreklilikle yanıtladı. Doğanay, “vatandaşımızın da basınımızın da her konudaki sorusunu hiç yüksünmeden en anlaşılır ve en doğru şekilde cevaplarız. İşimizde aşkımızda milletimiz” dedi.

OCAK’TA SÜREÇ BİTECEK

Doğanay, “İlçe kongrelerimizin tamamını bitirdik. Merkez ilçe dahil 9 ilçemizde olağan kongremizi tamamlayarak Bolu’yu il kongresine hazır hale getirdik. Kongrelerde göreve gelen tüm yönetimlerimiz hem il başkanlığımızın hem de genel merkezimizin en ince ayrıntısına kadar incelemesinden geçerek üyelerimizin teveccühü ile seçildiler. Özellikle parti misyonumuza uygun şahsiyetler ve FETÖ terör örgütü sızmalarına karşı çok dikkatli davrandık. Şimdi ise sıra il kongresine geldi. İl kongre tarihimiz Genel Merkezimizin tayin edeceği bir tarihte yapılacak. Yasal süreç Ocak ayı içerisinde biteceği için ihtimaldir yılbaşına kadar il kongresi yapılacak” şeklinde konuştu.

FETÖ’DE GELİNEN NOKTA

FETÖ/ PDY Yapılanması soruşturmalarında hem polisimiz hem de adliyemiz olanca gücüyle çalışıyor. Yavaş yavaş davalar sonuçlanmaya başladı. Bu memnuniyet verici gelişmelerin yanında birde bugün il başkanı, belediye başkanı, milletvekilliği yapma zamanı değil. Bugün devlet adamı olma zamanı. Bugün devlet adamlığı yapmak zorundayız. Elimize dosyaları alıp birilerini şikayet etmenin peşine düşersek 241 şehidin kanı ve hakkı omuzlarımızda kalır. Bir takım oyunların içinde olanlara sesleniyorum. Birilerini şikayet ederken bir ailesi, eşi, çocuğu, annesi, babası olduğunu unutmayın. Kalp ve vicdanla hareket etmeliyiz. Bolu’da herkes, herkesi biliyor. Sorumlulukla hareket edilmesi gerekir” diye konuştu.

SAİM ÇEVİK OLAYI

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, olayı tasvip etmediklerini söyleyerek, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum gerekli açıklamayı yaptık. Olayı duyar duymaz kendisini gözaltına alındığı akşam ihraç talebi ile disipline sevk ettik ve daha sonra da ihraç ettik. Bundan sonra ki süreç adli süreçtir. Adli süreci zaten takip edeceğiz. Benim söyleyeceklerim dün söyleyeceklerimle aynıdır. Tasvip etmediğimiz bir olay. Kaldı ki Parti Genel Merkezimiz ve İçişleri Bakanlığımız gerekeni yapmış ve olayın hemen ardından Saim Çevik’in parti ve Belediye Başkanlığıyla ilişkisini kesmiştir. Bundan sonraki süreç artık bağımsız Türk yargısının sorumluluğundadır” ifadesini kullandı.

2019 MART SEÇİMLERİ

Başkan Doğanay, “2019 Yerel seçimlerinde 3 milletvekili çıkaracağımıza olan inancım tamdır. Yerel seçimlerde 12’de 12 yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bolu’da Kasım seçimlerinde 3. milletvekilini bin küsür oy ile kaybettik. Fakat teşkilatlarımız ile beraber çalışarak biz 3 milletvekilini tekrar Ak Partiden çıkaracağız. Yerel seçimlerde ise 12 ilçe ve beldemizin de belediyesini Allah’ın izni ile kazanacağız. Sayın Bakanımız Faruk Özlü’ye de bu konuda söz verdim” dedi.