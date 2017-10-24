banner133

banner101

24 Ekim 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • DOĞANAY İLE DOBRA DOBRA

    Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay haber ekibimizin gündeme ilişkin sorularını açık yüreklilikle cevapladı. Doğanay, “vatandaşımızın da basınımızın da her konudaki sorusunu hiç yüksünmeden cevaplarız” dedi.

    24 Ekim 2017 Salı 09:33
    Bu haber 105 kez okundu
    DOĞANAY İLE DOBRA DOBRA
     Haber; KASIM ŞAHİN

    İl Başkanı Nurettin Doğanay haber müdürümüz Kasım Şahin’in sorularını yanıtladı. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, İl kongresi süreci ve tarihi, FETÖ terör örgütü ile ilgili yapılan mücadelede gelinen nokta ve 2019 Mart seçimlerine dair düşüncelerini sorduğumuz Doğanay tüm sorularımızı açık yüreklilikle yanıtladı. Doğanay, “vatandaşımızın da basınımızın da her konudaki sorusunu hiç yüksünmeden en anlaşılır ve en doğru şekilde cevaplarız. İşimizde aşkımızda milletimiz” dedi.

    OCAK’TA SÜREÇ BİTECEK

    Doğanay, “İlçe kongrelerimizin tamamını bitirdik. Merkez ilçe dahil 9 ilçemizde olağan kongremizi tamamlayarak Bolu’yu il kongresine hazır hale getirdik. Kongrelerde göreve gelen tüm yönetimlerimiz hem il başkanlığımızın hem de genel merkezimizin en ince ayrıntısına kadar incelemesinden geçerek üyelerimizin teveccühü ile seçildiler. Özellikle parti misyonumuza uygun şahsiyetler ve FETÖ terör örgütü sızmalarına karşı çok dikkatli davrandık. Şimdi ise sıra il kongresine geldi. İl kongre tarihimiz Genel Merkezimizin tayin edeceği bir tarihte yapılacak. Yasal süreç Ocak ayı içerisinde biteceği için ihtimaldir yılbaşına kadar il kongresi yapılacak” şeklinde konuştu.

    FETÖ’DE GELİNEN NOKTA

    FETÖ/ PDY Yapılanması soruşturmalarında hem polisimiz hem de adliyemiz olanca gücüyle çalışıyor. Yavaş yavaş davalar sonuçlanmaya başladı. Bu memnuniyet verici gelişmelerin yanında birde bugün il başkanı, belediye başkanı, milletvekilliği yapma zamanı değil. Bugün devlet adamı olma zamanı. Bugün devlet adamlığı yapmak zorundayız. Elimize dosyaları alıp birilerini şikayet etmenin peşine düşersek 241 şehidin kanı ve hakkı omuzlarımızda kalır. Bir takım oyunların içinde olanlara sesleniyorum. Birilerini şikayet ederken bir ailesi, eşi, çocuğu, annesi, babası olduğunu unutmayın. Kalp ve vicdanla hareket etmeliyiz. Bolu’da herkes, herkesi biliyor. Sorumlulukla hareket edilmesi gerekir” diye konuştu.

    SAİM ÇEVİK OLAYI

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, olayı tasvip etmediklerini söyleyerek, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum gerekli açıklamayı yaptık. Olayı duyar duymaz kendisini gözaltına alındığı akşam ihraç talebi ile disipline sevk ettik ve daha sonra da ihraç ettik. Bundan sonra ki süreç adli süreçtir. Adli süreci zaten takip edeceğiz. Benim söyleyeceklerim dün söyleyeceklerimle aynıdır. Tasvip etmediğimiz bir olay. Kaldı ki Parti Genel Merkezimiz ve İçişleri Bakanlığımız gerekeni yapmış ve olayın hemen ardından Saim Çevik’in parti ve Belediye Başkanlığıyla ilişkisini kesmiştir. Bundan sonraki süreç artık bağımsız Türk yargısının sorumluluğundadır” ifadesini kullandı.

    2019 MART SEÇİMLERİ

    Başkan Doğanay, “2019 Yerel seçimlerinde 3 milletvekili çıkaracağımıza olan inancım tamdır. Yerel seçimlerde 12’de 12 yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bolu’da Kasım seçimlerinde 3. milletvekilini bin küsür oy ile kaybettik. Fakat teşkilatlarımız ile beraber çalışarak biz 3 milletvekilini tekrar Ak Partiden çıkaracağız. Yerel seçimlerde ise 12 ilçe ve beldemizin de belediyesini Allah’ın izni ile kazanacağız. Sayın Bakanımız Faruk Özlü’ye de bu konuda söz verdim” dedi.


    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AMATÖR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129