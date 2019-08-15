Doğanay ile Soylu’nun samimiyeti



Haber: C. Kutay AYKAN

En son 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Bolu Valilik binası önünde 8 Mart 2019 tarihinde ilimize gelen ve Bolu halkına hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 ay sonra bu seferde Kurban Bayramı trafik denetimleri için ilimizin Gerede ilçesine geldi.Helikopterle D-100 Karabük-Gerede yolu Koçumlar mevkiinde uygulama yapan trafik ekiplerini ziyaret eden Bakan Soylu ile AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay bir araya geldi.

Helikopterden inen Bakan Soylu’yu, Başkan Doğanay karşıladı. Karşılama sonrası ikili, uzun bir süre samimi bir şekilde sohbet etti. Bakan Soylu ile Başkan Doğanay’ın ne konuştukları ise merak konusu oldu. Ancak, bu ikilinin yürüyerek birlikte samimi bir şekilde konuşmaları ve yüzlerinin gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.