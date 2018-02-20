Haber: Semih Baykal

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar sonrası 17 doktorun ilimize tayini çıktığını müjdeleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "79. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasının sonuçları bu akşam açıklandı. Buna göre Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimizdeki hastanelerde görevlendirilmek üzere 10 Uzman, 5 Pratisyen ve 2 Tabip olmak üzere 17 doktor ataması yapıldı. AK Parti İktidarı olarak özellikle Bolu'da sağlık alanında ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Hem fiziksel hem de sağlık personeli olarak Türkiye'de bu konuda en iyi iller arasında yer almaktayız. Bir yandan ilçe ve beldelerimizdeki sağlık ocağı ve hastane ihtiyaçlarını karşılamak için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi sürdürürken, diğer taraftan da yine Bakanlık nezdinde personel eksikliklerimizi tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buradan her talebimize anında cevap veren Salık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan'a özellikle Teşkilatlarım ve Bolu Halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Son atamalarla birlikte sağlıkta daha da güçlendik. Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.