Haber: BMA

16 Nisan Referandumundan %62'lik bir oy oranıyla çıkan AK Parti İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarına teşekkür turuna çıktı. Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Mengen ilçe Teşkilatlarını Milletvekilleriyle birlikte ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, " Biz seçime çıkarken, ‘sefer bizden, zafer Allah'tan’ dedik. Rabbim de bizlere böylesine önemli bir dönüm noktasında bu zaferi bahşetti. Onun için bu süreçte bu zafere emek veren, katkı veren İlçe Başkanlarımız, Kadın Kolları ve Gençlik kolları Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerimize, tüm teşkilat mensuplarımıza kısacası herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar köprüden geçerken belli olur. Köprüden geçerken kayış atanı da görürsünüz, duranı da görürsünüz" dedi.

İlk olarak Referandumda %90,40 evet oyu çıkartarak Bolu birincisi, Türkiye'de 970 ilçe arasında 12'ncisi olan Dörtdivan AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Doğanay ve beraberindekiler, Dörtdivanlılara teşekkür ettiler.

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü Dörtdivanlılara yaptığı konuşmada teşekkür ederken, "Dörtdivan, aslında seçimde kendi kendiyle yarışıyordu. %88 olan oyunu %90.40 çıkartarak 970 ilçe arasında 12. olmuştur. Bizim için de bu çok önemli ve özeldir. Köroğlu'nun torunları Dörtdivanlılar, ülkenin dönüm noktası olan 16 Nisan'da bir duruş sergiledi. Dörtdivan bu demokrasi yarışında yine ben varım dedi. Tüm Dörtdivanlılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ise yaptığı konuşmada, "Önemli bir dönüm noktasını geçtikten sonra Teşkilatlar olarak ilk ziyaretimizi havası sert, adamı mert olan Dörtdivan'a yapıyoruz. Cenabı Hakka şükürler olsun Bolu olarak oldukça güzel ve verimli bir çalışma dönemini geride bıraktık. Sandıkta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu tüm ilçelerimizle beraber yansıttık. Bolu çapında da bunu birinci derecede ortaya koyan Dörtdivan oldu. Dörtdivan bugüne kadar hiç bir seçimde başımızı önümüze eğdirmedi ama bu sefer %90'nın da üzerine çıkarak Ankara'da bunu söylemenin mutluluğunu yaşattı. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Son olarak Dörtdivan ve tüm ilçe teşkilatlarına yaptığı konuşmada teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "İlçelerimize teşekkür ziyaretlerimize Dörtdivan'dan başladık. Seçimden önce buraya geldiğimizde yaptığımız toplantıda, bu sefer ilçelerimiz arasında Dörtdivan'ın birinci olacağını söylemiştim. Bizim bölgemizin insanı 15 yıldır AK Partiyi destekliyor, sahipleniyor. AK Parti davasını Reis'in davası olarak görüyor. Bizde; Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve tüm kademelerimizde görev yapan Başkan ve Üyelerimizle elimizden geldiğince bu davaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz seçime çıkarken; sefer bizden, zafer Allah'tan dedik. Rabbim de bizlere böylesine önemli bir dönüm noktasında bu zaferi bahşetti. Onun için bu süreçte bu zafere emek veren, katkı veren İlçe Başkanlarımız, Kadın Kolları ve Gençlik kolları Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerimize, tüm teşkilat mensuplarımıza kısacası herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar köprüden geçerken belli olur. Köprüden geçerken kayış atanı da görürsünüz, duranı da görürsünüz. O açıdan Dörtdivan'ın bu duruşu da önemliydi. Dörtdivan üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hepinizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Dörtdivan'ın ardından sırasıyla Yeniçağa, Gerede ve Mengen Teşkilatlarını ziyaret eden İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekilere, teşkilat mensuplarına referandumda gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ettiler.