Haber: BMA

Sağlanacak istihdam ile alakalı konuşan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "27 Şubat-3 Mart arasında İş-Kur İl Müdürlüğü işe yerleşmek isteyenlerin başvurularını alacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrası işe yerleşenler 15 Mart tarihinde iş başı yapacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihdam Seferberliği" çağrısının Bolu'da da ciddi anlamda karşılık bulduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Gerekli toplantılar yapıldı ve önümüzdeki günlerde sağlanacak istihdam edilecek insan sayısı hakkında resmi açıklamalar yapılacak. Fakat bir yandan da İŞ-KUR üzerinden de Milletvekillerimiz ve İl Müdürümüz ile yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Bu noktada 2017 yılı için Toplum Yayarına Çalışma Programı kapsamında Bolu'da istihdam edilecek vatandaşlarımızın da sayısını arttırmaya çalışıyorduk. Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Yeğin ile bu kapsamda yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi ve bu yıl bin kişi istihdam edilmesi kararlaştırıldı. Belediyeler, İl Özel İdaresi, Müftülükler, Orman İşletmeleri, Milli Parklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde istihdam edilecek bu bin kişi, 6 ay süreyle çalışacaklar. İşe yerleştirilecek bu bin kişi; 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında İŞ-KUR İl Müdürlüğümüze müracaat edecekler ve müracaatlar arasında Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrası da 15 Mart tarihinde iş başı yapacaklar. Bin kişi gibi ciddi bir sayıda ilimizde istihdam sağlayan Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Yeğin'e, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun ve de İŞ-KUR İl Müdürümüz İsmail Yalçın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.