Doğanay, İŞKUR iddialarına sert cevap verdi

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yapmış olduğu İŞKUR ile belediye arasında program düzenlenmesine AK Parti İl Başkanının engel olduğu açıklamaları tartışmanın fitilini ateşlemişti. Başkan Özcan’ın İŞKUR ile ilgili açıklamaları sonrası karşılıklı açıklamalar yapılırken AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İŞKUR iddialarına Danışma Meclisi’nde cevap vereceğini belirtmişti. Cumartesi günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımı ile gerçekleştirilen İl danışma Meclisi’nde konuşan Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı adeta topa tuttu. Doğanay, Başkan Özcan’la ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“KURNAZLIK PEŞİNDE KOŞMAKTADIR"

“Sizin desteğiniz, Cumhurbaşkanımızın onayı ile 5 yıldır, Ak Parti İl Başkanlığı görevini yürüten bir kardeşinizim. Bu görevi yürütürken en önemli samimi olmaya gayret ediyoruz. En önemlisi milletimizin karşısına geçip, yalan söylemeden siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır, onun izinde ve yolunda ilerliyoruz. Dün kara bugün ak demiyoruz. Gece düşündüğümüz bir konuyu, öğlen farklı düşünerek gündem oluşturma gayretinde hiçbir zaman olmadık. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bizim derdimiz, bu ülkenin derdi, bizim derdimizin bu milletin derdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi, onların duvara astığı tablolardaki bir söz olarak düşünmüyoruz. Biz milletin, ümmetin derdi ile dertleniyoruz. Biraz önce söyledim yine bir Tanju Özcan klasiği. Yalanı o kadar fazla ki ben kağıttan konuşmayı sevmem ama yalanını sıraladım ve kağıttan konuşmak zorunda kalacağım. Yine bir Tanju Özcan klasiği ile karşı karşıyayız. Yitip bitmek bilmeyen iftiralar, yalanlar ve çamur atmalar ve algı operasyonları. Seçim öncesi Bolu halkına, herkese fütursuzca iş vaadinde bulunan sayın Tanju Özcan bu sözlerini yerine getirememenin ezikliği, sıkıntı içinde Ak Partili siyasiler ve kamu kurumlarını hedef alarak siyasi kurnazlık peşinde koşmaktadır. Son olarak İŞKUR’a ait İş Başı Eğitim Programı ve İŞKUR İl Müdürü hakkında söyledikleri ise artık Tanju Özcan’ın söylediği gibi, ‘Tansiyon problemi’ değil onu ruhsal problem yaşadığının göstergesidir.

“YALAN SÖYLÜYORSUN”

Yalanlar ve iftiralarla gerçekleri saklayamazsın Tanju Özcan. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Seçim sürecinden bu yana yalan söylüyorsun. Tanju Özcan’ın söylediği yalanları buradan Bolu halkına tek tek anlatmaya kalksam inanıyorum ki saatler sürer. Siz bakmayın kameralar karşısında açıklama yaparken, öyle suratının kıpkırmızı kesildiğine, öyle kameralar karşısına geçtiğinde yalan söyleyerek milleti kandırmaya çalıştığına, o kızarma ve utanma korkusundan değil, Bolu halkı için gece 2’ye 3’e kadar çalıştığı için kameraların karşısında öyle oluyor. Şimdi bu yalancılık, utanmadan ve sıkılmadan iftira atmak karakter özelliği olmuş. Arkadaş seçim öncesi ne yapmıştı? Bolu Belediyesi’nin başkanı olursam, tek bir işçi bile çıkarmayacağım diye noterden yazdırdığı belgeyi tüm personele kendi eli ile dağıtmıştı. Tüm belediye personeline dağıttı. Siz benim sözüme inanmıyorsunuz ama bu yalan değil diyerek vaatte bulundu. Ardından basına boy boy açıklama yapmadı mı? Ak Partililer benim hakkımda dedikodu yapıyor. Bakınız ben sözlerimin hep arkasında olan bir insanım. Siz demediniz mi Ak Partililer benim arkamdan dedikodu üretiyor diye. Ben sözlerimin hala arkasındayım. Ben işçi çıkarmayacağım dedi ama bir insan neyse odur. Yalancı huyundan vazgeçmez.

“BU ADAM SAHİP ÇIKIN, RUHSAL SIKINTILARI VAR”

Hayatta en iyi beceriği işlerden biri olan şovmenliğin parçası olarak, belediye başkanlığını devraldığında Demokrasi meydanında herkesin önünde Kuran-ı Kerim’i öpüp yemin etti. Ben, ‘Dikkat et. Kuran-ı Kerim bizim kutsal kitabımız, biz onun gerekliliklerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Bak dikkat et, o öptüğün Kuran-ı Kerim seni çarpar’ diye uyardım. Peki sen ne yaptın? 97 kardeşimizi kapının önüne koydun. Ardından da kardeşlerimizi istifa etmeye zorladın. Etmeyenleri de mobbin uygulayarak belediyenin farklı yerlerine gönderdin. Ben o günde kendisini uyardım. Yalanları ayaklarına dolandı, o gün ki basın açıklamasında da gördüm ki gerçekten ruhsal sorunlar yaşıyor. Kendisine de sesleniyorum, doktoruna da sesleniyorum, bu adama sahip çıkın ruhsal sıkıntıları var. İnsanlığından çıkmış, 17 bin kişi iş için bana müracaat ediyor. Gittiğin her yerde, her sokakta oğlunu, gelinini işe alacağım dedin. Bolu insanı da sana inandığı için gelip iş müracaatında bulunuyor. Bana mı gelecekler, tabi ki senin yalanlarına inandıkları için sana gelecekler. Açıklamalarında diyordun ya, bana iş için gelinleri Ak Parti İl Başkanına göndereceğim. Merak etme Tanju Özcan, sana iş müracaatı yapanlar bana geliyor zaten. Ben Boluluları hemşerilerimle haftanın 5 günü mesai harcayan biri olarak 5 gün boyunca buradayım. Ben milletin derdi ile dertleniyorum zaten. Onlar da gelip bana anlatıyorlar. ‘Elimiz kırılsaydı da oy atmasaydık’ diyorlar. Senin yalanlarını artık söylüyorlar. Sen bu yalanlarından o kadar utanmıyorsun ki Allah şahit, numaramı billboardlara astırdıktan sonra en fazla arayanlar CHP’li kişilerdi. İnsanlığınızdan utanın böyle bir siyaset olmaz. Geldiğin nokta bu. 6 ay içinde kredisi tükendi ve bitti. Bütün bunların farkında olarak Tanju Özcan, İş Başı Eğitim Programı yalanını ortaya attı. 200 kişiyi işe alacakmış ama ben alınmasına engel oluyormuşum. Böyle bir tiyatro sergiliyor. Madem 200 kişiyi işe alacaksın, madem işçiye ihtiyacın var, 97 gariban kardeşimizi ne için işten çıkardın. Ben bunu buradan soruyorum. Madem işçiye ihtiyacın var parklarda çalışanların, ellerinde süpürgelerle belediyeye gelip iş isteyen insanları neden çıkardın?

“ÇÖKTÜN VE ALÇALDIN”

Yalanları o kadar devam ediyor ki, belediyeye geldiğinde borcu 461 milyon lira olarak açıkladı. Onun içinde suç duyurusunda bulundum. Bolu halkına yalan söylediği için 461 milyon borç batağında, personel maaşlarını ödeyemeyecek durumdayız demişti, ben o gün itiraz etmiştim. Bolu Belediyesi’nin borcunun 230 milyon lira olduğunu söylemiştim. Bakınız, ben söylediğim şeyi somut şeylere dayandırarak söylüyorum demiştim. Yalan konusunda uzman olan bu arkadaş, kamuoyunu inandırmıştı. Ta ki el altından kendisi basını sızdırdığı mülki müfettişi raporuna kadar. Çünkü o raporda Tanju Özcan, kendisinin çağırdığı İçişleri Bakanlığı’ndan müfettişler, Bolu Belediyesinin borcunu 229 milyon dediler. Bu da Tanju Özcan’ın yalanı. Hadi kalk buna cevap ver. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen, basına kendin sızdırdığın rapor. Tanju Özcan artık senin yalanların bir bir ortaya çıkıyor. Bütün bunların da takipçisi olacağız. Bunu da inkar etti. Rapor yanlış dedi. Kendi verdiğin, Oda TV’de yalanlattığın Ak Partili Bolu Belediye Başkanı ve yardımcılarının sosyal denge tazminatını fazla aldılar, zimmetine para geçirdiler diyecek kadar çöktün ve alçaldın. Bu doğruydu da, müfettişlerin bu raporu yanlış mı? Bolu halkını kandırdığı ve yanlış beyanda bulunduğu için suç duyurusunda bulunacağım.

İŞKUR MÜDÜRÜ İLE KONUŞTUM

Gelelim bizim tarafımızdan talimatla işçi verilmediğini söylediği İş Başı Eğitim Programı meselesine. Bugüne kadar Bolu’da merkez belediyemiz dahil olmak üzere hiçbir Ak Partili belediye bu programdan yararlanmış mı? Net söylüyorum. Ben İŞKUR müdürüne özellikle bunu sordum. ‘Eğer bizden bir belediye, geçmişte bunu kullandıysa bugün de buraya verilmiyorsa yanlış olur’ dedim. Esnafın, girişimcinin zor süreçlerden geçtiği bir zamanda içerisinde ben bunu esnafa kullandırtmak istiyorum dedi. Ondan sonra kalkıp milletin gözünün içine baka baka, millete verdiği yalanlar ortaya çıktı diye, herkese iş vaadinde bulunduğu için bugün kalkıp ‘Ak Parti İl Başkanı benim işçi almama engel oluyor’ diyor. Bütün bunları bir gerçek gibi anlatıyor. Doğru söylediği tek bir şey var, benim İŞKUR müdürü ile konuşmam ama ben bir şey demedim.

“FETÖ’CÜ TAKTİKLERİNİ BIRAK”

Elimde ses kayıtları var diyor. Bak Tanju Özcan, bunlar artık eskidi. Yıl 2020, bunları eskiden FETÖ’cüler yapardı. Görüntü alıyordu. İnsanlar Bolu Belediye Başkanı olarak seninle bir şey konuşamayacak mı? Konuştuğu, paylaştığı her şeyi iki gün sonra sen bak benim elimde ses kaydı var diyerek mi ortaya çıkaracaksın? Yarın da elimde başka bir şey var diye ortaya çıkar. Yarın da başka birileri de benim elimde şu var diye ortaya çıkar. Bu alçaklıktır, namussuzluktur, bel altıdır böyle siyasete lanet olsun işte onun için Bolu’da artık tuz kokmuştur. Artık bu FETÖ’cü taktiklerini bırak. Zaten kendisi hakkında da şikayette bulundum. Bunların geçmişte kimin yaptığı bellidir. Bugün de kendisi yapıyor.

“BEN O KADAR ALÇALMAM”

Gelelim iş arayan insanlara. Telefon numaralarımın yazılı olduğu billboardlara. Bu arkadaş, şunu belirtmek isterim uzmanlar insanda karakterin 0 ile 6 yaş arasında olduğunu söylerler. Karakter yapısı bu zamanda oluşur. İnsanlar o yaşlarda birinin cebinden para alındığını görünce kendisi için de hak olduğunu zannederler. Fakat ailesi tarafından uyarılırlar. Anne ve babası ayıptır der. Basında da zaten bu yapılan Bolu siyasetinin yüz karasıdır diye yazdılar. Çocuk başkası için hak olan bir şeyi kendisi için yasak anlamına geldiğini 6 yaşına geldiğinde anlamış olur. 48’e geldi hala karakter yapısı hala oturmadı, hala yalan söylüyor. Ak Parti İl Başkanı olarak ben numaramı her zaman herkesle paylaşmışımdır. Çıktığım televizyon programlarında da söyledim. Numaramı söyledim. Benim vermem, senin billboardlara yazıp afişe edeceğin anlamına gelmez, sen hukukçusun bu zekaya sahip olman lazım ama maalesef bundan da yoksunsun. Ben şikayetçi oldum. Sayın milletvekillerim de şikayetçi olacak. Konu adli süreçlere taşındı. Ahlaki olmayan bir hedef gösterilme, ahlaki olmadığın için anlamanı da beklemiyorum. Yani bunu senden beklemiyorum zaten. Benim söylediğim bir cümle ve kelimenin ardından senin evinde bir eşinin olduğunu, çocuğunun olduğunu senin bir ailen olduğunu o günde söylediğimi tekrar söyleyerek, ‘Annemden emdiğim o temiz ve ak süt bana müsaade etmez. Ben o kadar alçalmam. Siyaset gelir geçer. Numarasını vermekten korkmasın diyorsun. Herkesin numarası vardır. Gazetelerde de bunu görebilir.

“SİYASETİ SADECE YALAN ÜZERİNE YAPIYORSUN”

Bizim korku ile derdimiz yok. Biz korkumuzun sınavını 15 Temmuz gecesi Bolu Belediye Meydanı’nda bu salonda bulunan arkadaşlarımla Ak Partili kardeşlerimizle 27 gün boyunca verdik. Sen liderimizi darbe ile indirememenin üzüntüsü içinde başka yerlerde başka mekanlarda hesap yapıyordun. Bizim korku ile alakalı şeref madalyamız, Ak Partililerde takılıdır. Sen de olmayan bir şeydir. Sende hiçbir zaman olmayacak bir noktadır. Sen siyaseti sadece yalan üzerine yapıyorsun. Artık gerçeklerle karşı karşıyasın.

“İSTERSE TANJU ÖZCAN, 1000 KİŞİ DAHA İŞE ALABİLİR”

Personel alamıyorum yalanı da tutmadı. Ben gelirimin yüzde 30’u kadar işçi alamıyorum, buradan almam lazım diyorsun. Yine mülkiye müfettişlerinin raporunda gelirlere göre, personel gideri oranı 11.78’dir ve bunu Ak Parti ailesi başardı. Teşekkür ediyoruz, görev yapan herkese. Bu şu demek Tanju Özcan isterse bugün 1000 kişi işe alabilir. Yalan söyleme. Alacaksan çık, alıyorum de. Dün sen değil miydin, belediye başkanı olmak için iktidar partisinden olmaya gerek yok diyen. Tabi derdin bu değil. İşçi alacak ama 17 bin kişi içinden kimi alacak. Onun için farklı versiyonlar derdine girip, kura çekilecek dedi. Buradan tüm Bolu’ya ilan ediyorum, Bolu Belediyesi’nin gelirlerine oranla, şu anki mevcut işçi noktası 11.78’dir. Yarın sabah isterse Tanju Özcan, 1000 kişi daha işe alabilir. Kalkıp da milletin karşısına geçip yalan söylemene gerek yok. Senin şark kurnazlıklarını artık ne ben ne de Bolu halkı yutmuyor.

“SEN BURADAN ÇEKİL”

Artık enkaz edebiyatı yaparak, iki günde bir kameralar karşısında kıpkırmızı suratla ağlamana gerek yok. Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Çık de ki, ‘Ben milletvekiliydim hem de muhalefette. Benim hiçbir derdim yoktu. İktidar partisine muhalif vekiller ile gece gündüz çalışmama gerek yoktu. Ben zaten sürekli yalan söylüyordum. Yalan söyleyerek bu milleti kandırıyordum. Bu belediye başkanlığı bana göre değilmiş. Bu iş bana beş, on numara büyük geldi. Ben bu işi yapamıyorum.’ Belediye meclisi üyelerinin içinde mahir arkadaşlar vardır, bu işi yapacak arkadaşlar vardır. En azından milletin karşısına geçip, millete hizmet edecek insanlar vardır, biz de onlara destek olalım. Sen buradan çekil. Önümüzdeki dönem milletvekili adayı mı olacaksan, ne olacaksan ol da Bolu halkı senin şu yalanlarından kurtulsun da, biz de seçilecek olan belediye başkanına destek vereceğiz ve çalışacağız diyorum.”