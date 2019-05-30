Doğanay, İstanbul’da konuştu

Haber: BMA

İstanbul Göynüklüler Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar davetine İstanbul’da yaşayan Göynüklü ve çok sayıda Bolulu Aileler yoğun ilgi gösterdiler. Geceye; AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz ve Göynük İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Özkan’dan oluşan AK Parti Bolu Teşkilatı da geceye katılarak, Göynüklülerin iftar sofrasına konuk oldular.

Gecenin sonunda salonda bulunanlara hitap eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geceyi organize eden İstanbul Göynüklüler Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Demir ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Göynüklülerin İstanbul’un fethinden önce İstanbul’a yerleşen ilk Türk Aileleri olduğunu dikkat çeken Doğanay yaptığı konuşmada; “Gurbette birlik olmak önemlidir. Yıllarca yurt dışında bu duyguyu yaşamış birisi olarak bunu iyi bilirim. İyi bildiğim bir şey daha vardır ki gurbette dernekçilik zordur. O yüzden hemşerilerimiz arasında kaynaşmayı, birlik ve beraberliği tesis etmek için bu özverili görevleri yapan başta İstanbul Göynüklüler Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkan ve Üyeleri olmak üzere tüm Bolu Federasyonunu oluşturan Başkan ve Yöneticilerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıd İstanbul’u kuşatması sonrası Bizans ile yaptığı anlaşmada İstanbul içinde bir Müslüman Mahallesi kurulması sağlandı. İşte o mahalleye Taraklı ve Göynük’ten 700 Türk ailesi İstanbul’a yerleştirildi. İşte o Göynüklü ve Taraklılı Aileler, İstanbul’un fethinde ciddi rol oynamışlardır. İstanbul’da en fazla kimin hakkı var diye sorarlarsa, samimiyetimle söylüyorum ki İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin ebedi istinatgâhına ev sahipliği yapan Göynüklülerin hakkı vardır derim. Allah sizlerden razı olsun. Mademki Göynüklüler, İstanbul’a ilk gelenlerden. Mademki Göynüklüler, İstanbul’un kapısının kilidi ilk açanlar. Mademki Göynüklüler İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin ebedi istinatgâhına ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran’da da Göynüklülerin ve İstanbul’da yaşayan Bolulu hemşerilerimizin kendilerine yakışanı yapacaklarına inancımız tamdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la başlayan hizmet yarışı bayrağı vereceğiniz destekle 23 Haziran seçimleri sonrasında da İnşAllah Binali Yıldırım Beyle devam edecektir. Sizlerin desteğiyle İstanbul’da her şey çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.