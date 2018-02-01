Haber: Kasım ŞAHİN

2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın listesinden Belediye Meclis Üyesi seçilen Nurettin Doğanay bu görevinden istifa etti. Tekrar il başkanı olarak ataması yapılan Doğanay’ın istifasını sunduğu ve kabul edildiği öğrenildi.

Nurettin Doğanay’ın yerine yedek üyelerden ilk sırada bulunan İnşaat Mühendisi Özlem Çakır Titizoğlu geldi. Titizoğlu aynı zamanda AK Parti Yönetim Kurulunda da yer alıyor.

Kendisiyle görüştüğümüz Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, istifası ile ilgili şunları söyledi; “Ben istifa edeli bir hafta oldu. Bu istifamı kimseyle paylaşmadım ama biliyorsunuz hiçbir şey sır veya gizli kalmıyor. Seçim dönemi içerisine girdik. Belediye Meclis üyesi olmam etik değildi. Bu nedenle istifa ettim. Yerime gelen Özlem arkadaşa görevinde başarılar dilerim. Bundan sonra sadece partim için çalışacağım, ağırlığı halkımıza daha yakın olabilmek, seçime hazırlık yapmak için Ak Parti için çalışacağım” dedi.