Haber: BMA

İzzet Baysal Babamızın vefatının 18'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bolu'muza eğitim ve sağlık alanlarında pek çok yatırımlar yapan vakıf insan, değerli büyüğümüz İzzet Baysal Babamızı, vefatının 18'nci yıl dönümünde özlem ve rahmet anıyorum. İzzet Baysal demek, ilkler demektir. Türkiye'de ilk ağır sanayi, hayırsever bir kişi tarafından yaptırılan ilk üniversite, vergisi ödenmiş geliriyle yapılan ilk hayırlar, devlet üstün hizmet madalyasını yaşarken alan ilk kişi, ölümünden sonra da her yıl hayır yapan ilk kişi, unuttuğumuz vakıf medeniyetimizi bizlere tekrar hatırlatan ilk kişi. İnsanlara faydalı olacak eserler ve düşünceler bırakan insanlar, büyük insan olarak anılırlar. İzzet Baysal, Bolu’nun ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük insanlardan biridir. Çünkü yapmış olduğu eserlerde, nesillerimiz, çocuklarımız ve bütün Bolulular hatta Türkiye’nin her tarafından gelen insanlar eğitim ve sağlık hizmeti alıyorlar ve kendisini her zaman şükranla yâd ediyorlar. Rabbim, O’nun yolundan gidenlerin sayısını arttırsın. Mekanı cennet olsun."