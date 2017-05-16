Haber: Aysun BEYKOZ

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığındaki AK Parti heyeti, 16 Nisan Halk Oylaması sonrası başladıkları sivil toplum kuruluşlarına yönelik teşekkür ziyaretlerini bugün de sürdürdü. İl Başkanı Doğanay beraberindeki İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan AK Parti heyeti sırasıyla; Bolu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Köroğlu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Alpat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Bolu Ziraat Odası Meclis Başkanı Tahsin Akduman ve Yönetim Kurulu Üyelerini ve son olarak da Bolu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ettiler.