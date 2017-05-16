Haber: Aysun BEYKOZ
AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığındaki AK Parti heyeti, 16 Nisan Halk Oylaması sonrası başladıkları sivil toplum kuruluşlarına yönelik teşekkür ziyaretlerini bugün de sürdürdü. İl Başkanı Doğanay beraberindeki İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan AK Parti heyeti sırasıyla; Bolu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Köroğlu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Alpat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Bolu Ziraat Odası Meclis Başkanı Tahsin Akduman ve Yönetim Kurulu Üyelerini ve son olarak da Bolu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ettiler.
AK Parti olarak siyaset anlayışlarının sadece seçim zamanlarında vatandaşın ayağına ya da sivil toplum örgütlerini ziyaret eden bir davranış içerisinde hiç bir zaman olmadıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "AK Parti Ailesi olarak 16 Nisan halk oylaması öncesi sizlere gelerek hem destek hem de sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için yardım istediysek şimdi de sürece verdiğiniz destek için sivil toplum örgütlerine teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de büyük desteğiyle Bolu'da Referandum kampanya süreci çok olumlu, siyaseten nezaket kuralları içerisinde gerçekleştirildi. Bunun için başta diğer siyasi partilerimiz olmak üzere siz sivil toplum örgütü yöneticilerine ve de Bolu Halkına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar AK Parti olarak milletimizin yanına seçimden seçime giden bir parti olmadık. Çıkan sonuç ülkemize ve milletimize hayır olsun inşallah. Sonuç olarak bu süreçten en karlı milletimiz çıktı. Milletimizin verdiği bu kararı biz önemsiyoruz. Bundan sonra da hep birlikte Bolu için çalışma zamanımız. Halk oylamasında evet ya da hayır oyu vermiş olsun fark etmez. AK Parti İl Başkanlığının kapısı her zaman tüm Bolululara açıktır" dedi.
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