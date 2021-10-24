Doğanay Kars’ta AK Kadrolarla buluştu

Haber: Uğur Balaban

Elazığ’ın ardından bu hafta da Kars’ta AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca organize edilen "Teşkilat Akademisi" eğitimleri kapsamında “Teşkilatın El Kitabı” adlı sunumu gerçekleştirdiğini belirten Doğanay, Doğu Anadolu Bölgesindeki eğitim programlarının bu hafta bitmesine karşılık diğer bölgelerde çalışmanın 18-19 Aralık tarihlerine kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Doğanay; “Eğitim”, “İletişim” ve “Yönetim” başlıkları altında Teşkilat mensuplarına yaptığı sunumda;”AK Parti’nin bu ülkede 20 yıllık iktidar sürecinde milletimize birçok güzel hizmetlerle buluşturmuş bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize yaptığımız güzel hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz. Yapılan hizmetleri yeterli görmediğimiz için bundan sonraki süreçte de milletimizin destek ve teveccühünü de alarak bu hizmetleri yapmayı, sürdürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Teşkilatlarla yapılan bu eğitim çalışmasının bir seçim hazırlığı olmadığını belirten Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay; “Bu eğitim faaliyetleri yapılınca insanların akıllarına şu geliyor 'erken seçim mi var sahaya inildi' diye. Hayır, biz her zaman sahalarda olan bir partiyiz ama salgın sürecinde sahalara arzu ettiğimiz şekilde inemedik.Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla ifade ettiği gibi şu anda gündemimizde bir seçim yok, Türkiye'nin bana göre şu anda seçime ihtiyacı yok. İnşallah 2023 yılında gelecek 100 yılı şekillendirecek en önemli eşiği aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yeni hizmetlerle buluşturmanın gayreti içinde olacağız. Görevimiz ne olursa olsun, bir nefer olarak onunla birlikte çalışmaktan bugüne kadar hep gurur duyduk, bundan sonra da o gurur tablosunu inşallah yaşamaya ömrümüzün sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bu ülke için, vatan için, bu topraklar için, millet için hayatını vakfetmiş bir liderin önderliğinde bu çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.