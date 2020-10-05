Doğanay, Karsu’ya demediğini bırakmadı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa etmesini isteyen Türk Tabipler Birliği ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu’ya sert tepki gösterdi. İl Başkanı Nurettin Doğanay, konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaparak eleştirilerini sıraladı.

Doğanay yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Türk Tabipler Birliği yayınladığı basın açıklamasıyla; pandemi sürecinde Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar neticesinde başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm Dünyanın takdirini kazanan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın, güya başarısız olduğu iddiasıyla istifasını istemiştir. Bu istifaya bizler şaşırmadık çünkü Türk Tabipler Birliği Başkanlığını yapan Şebnem Korur Fincacı; Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında FETÖ'nün yanında yer almış, Ermenistan’ın asılsız soykırım iddialarına karşı Türkiye'yi ‘soykırımcı’ ilan etmiş ve TSK'ya karşı Hendekçileri korumuştu. İşte bu yüzden Fincancı’dan milli bir duruş sergilemesini beklemiyorduk ve bizleri de yanıltmadı” dedi.

“KARSU’NUN BU İSTİFA ÇAĞRISI ŞIK OLMAMIŞTIR”

Doğanay açıklamasının devamında ise CHP İl Başkanı Karsu’ya da tepki göstererek, “Bizleri yanıltan ve üzen ise; Bolu siyasetinde her zaman Abi olarak gördüğümüz, vatan ve bayrak sevgisinden asla kuşku duymadığımız kıymetli büyüğümüz CHP İl Başkanı Sayın Kazım Karsu’nun da Türk Tabipler Birliği ile aynı dili kullanarak, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı istifaya davet etmiş olmasıdır. Türkiye’nin son 10-15 yıldır sağlık sisteminde gerçekleştirdiği yapılanmayla bu tür bir pandemiyle cevap verebilecek yapısal kabiliyetler kazandığı, alınan tedbirlerle Türkiye’nin vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisi olduğu gerçeğini tüm dünya kabul etmişken Sayın Karsu’nun bu istifa çağrısı şık olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“KARSU’NUN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Doğanay açıklamasında ayrıca şunları belirtti: “COVID-19 pandemisinin başladığı günden itibaren bizzat mücadelenin başında olmuş, uykusuzluktan kan çanağına dönen gözleriyle her gün basın karşısına çıkarak hem sağlık ordusuna hem da Halkımıza yapılan mücadeleyi en ufak ayrıntısına kadar anlatan Sayın Sağlık Bakanımızın istifasını istemek, en hafif tabirle Türkiye’nin bu mücadeledeki başarısını hazmedemeyenlerin değirmenine su taşımaktır. Sayın Karsu’ya; Genel Başkanları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Müdürlüğünü yaptığı sağlık sisteminde yaşanan rezaleti ve çağdışılığı bu milletim unutmadığını bir kere daha hatırlatmak isterim. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti iktidarları döneminde sağlık sistemimizin gelişmiş ülkelerin de önünde olduğu gerçeğini tüm dünya kabul ederken, Karsu’nun yaptığı açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir.”

“KARSU’NUN; PKK VE FETÖ SEVİCİLERİN AĞZIYLA KONUŞMASI UNUTULMAYACAKTIR”

Doğanay açıklamasında son olarak ise, “Bazı Avrupa ülkelerinde Coronavirüse yakalanmış yaşlıların hastanelere kabul edilmeyerek evlerinde ölüme terk edildiği, sözüm ona gelişmiş ülkelerde bu hastalığa yakalanan kişilerin parayla tedavi edildiği gerçeğinden bakarsak, dünyada virüsle mücadelede en etkin tedavi ve tedbirlerin Türkiye’de alındığı görülecektir. Unutmayalım ki; bu günler de geçecektir, bu virüs de unutulacaktır ama Sayın Kazım Karsu’nun; PKK ve FETÖ sevicilerin ağzıyla konuşması, siyaset yapması asla unutulmayacaktır. Covid 19 ile mücadelede yerli ve milli aşının yılbaşına doğru üretileceği müjdesinin verildiği bir günde; Türk Bilim Dünyasının ve Türk Sağlık Dünyasının geldiği noktadan gurur duyması gerekenlerin, bu başarının baş mimarı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı istifaya davet etmeleri bir kere daha gösterdi ki; virüsün çaresi var ama bu zihniyetin çaresi yok!” ifadelerine yer verdi.