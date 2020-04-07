Doğanay, “Kazım Abiye bu yakışmadı”

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu’nun Hükümetin koronavirüs tedbirlerini eleştirdiği açıklamasına Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül’ün ardından bir tepki de AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’dan geldi. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir süreçte yapılan bu açıklamanın Karsu’ya yakışmadığını söyleyen Doğanay yaptığı açıklamada; ““Milli” ve “Yerli” kelimesi ile CHP’nin yan yana gelemeyeceğini bir kere daha gözler önüne seren CHP Bolu İl Başkanı Sayın Kazım Karsu; ne yazık ki Türkiye’de topyekûn Covid 19 ile mücadelenin Milli Seferberlik anlayışında sürdürüldüğü bir süreçte tercihini Halk için değil siyasetten yana kullanmıştır. Hepimizin Kazım Abisi olan Sayın Kazım Karsu’ya da bu yakışmamıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Korona virüs ile Türkiye’de uygulanan mücadele, Dünya ülkeleri tarafından gıpta ve örnek gösterilerek yürütülürken, CHP Bolu İl Başkanı Sayın Kazım Karsu’nun dün yayınladığı basın açıklamasının kime ve kimlere hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir” dedi.

“YAKIŞMAYAN BİR AÇIKLAMA YAPTIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ”

AK Parti Bolu İl Başkanı olarak Milli Seferberlik hassasiyeti içerisinde ülkemizde Covid-19 virüs tehlikesi baş gösterdiğinden beri ‘öncelik vatan, öncelik insanımız’ anlayışıyla siyaset yapmadan hassas bir süreci yönetmeye çalıştıklarının altını çizen Doğanay açıklamasında ayrıca, “Sayın Karsu’nun bugüne kadar Bolu siyasetine yaşının da vermiş olduğu tecrübeyle kattığı seviyeye yakışmayan bir açıklama yaptığını üzülerek görüyoruz. Hükümetimiz önceliğini Covid 19 ile mücadeleye vererek, imkânları ölçüsünde gerek ekonomik, gerek sosyal her türlü tedbiri alırken; ‘Hükümet ne verdi demek?’ olsa olsa akıl tutulmasından başka bir durum değildir. Koronavirüsü bahane ederek kapısını Bolu Halkına kapatmış CHP İl Teşkilatı Yöneticileri olarak sırça köşklerinde siyaset yapan bu zihniyet; lütfedip Bolu Halkından kaçacaklarına, insanımızın siyasilere daha çok ihtiyaç duydukları bir anda kapılarını Bolu Halkına açsalar, vatandaşın en büyük şikâyetinin Hükümetten değil, yerel yönetimden olduğunu görürler. Böylelikle de içi boş değil, daha vatandaşın sorunlarını tespit eden açıklama yapmış olurlardı” ifadelerini kullandı.

“KARSU’YA TAVSİYEM, AK PARTİLİ BELEDİYELERİ TAKİP ETSİN”

Doğanay açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Bugün cüzi bütçesiyle Halkımıza hizmet götürmeye çalışan Dörtdivan Belediye Başkanımız Sayın Hamza Efe aldığı kararla dar gelirli vatandaşımıza suyu bedava verirken, AK Partili diğer Belediyelerimiz adeta hizmet seferberliği ilan etmişken, para toplamaktan başka bir icraat yapamayan CHP’li Belediyeleri görmeyen ya da görmezlikten gelen Karsu’ya tavsiyem, AK Partili Belediyeleri takip etsin. Hizmet nasıl yapılırmış görsün. Korona virüs ile ülke olarak topyekûn bir şekilde Milli birlik ve beraberlik içerisinde bir mücadele yaptığımız bugünlerde, siyasi bir açıklama yapmak zorunda olduğum için de öncelikle Bolu Halkından özür diliyorum. Yürekten inanıyorum ki Ülkemiz bu musibetten tez zamanda kurtularak değişim ve dönüşüm hamlesine kaldığı yerden devam edecek. İnsanımıza hizmet etmeyen, virüsten daha tehlikeli bir siyasi zihniyete sahip bu muhalefette de Allah’tan şifa dilemekten başka da elimizden bir şey gelmediğini de üzülerek ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümet Üyelerimize, sağlık çalışanlarımıza, kamu çalışanlarımıza, Polisimize, Jandarmamıza velhasıl bu mücadeleye katkı vererek, Dünyada örnek gösterilmemize vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum.”