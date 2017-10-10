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10 Ekim 2017 Salı
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    • Doğanay; "Kongrelerimiz 2019 hedefimize bizi taşıyacak"

    AK Parti Bolu Teşkilatları olarak ilçe kongrelerine belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğünü söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu hafta yapılacak Mudurnu, Mengen ve Seben kongrelerinin da diğer ilçe kongreleri gibi bayram havasında geçeceğini söyledi.

    10 Ekim 2017 Salı 10:32
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    Doğanay;

    Haber: Gönül Olutürk

    Kongrelerin kendileri için bayram günü olduğunu ifade eden Başkan Doğanay; "Allah'a şükürler olsun ki  26 Ağustos'ta Yeniçağa'da başlayarak Dörtdivan, Kıbrıscık, Göynük, Gerede teşkilatlarımızla süren ilçe kongrelerimizde coşku ve heyecan hakim.Genel Merkez İl Koordinatörümüz Sayın Hüseyin Devecioğlu, Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımızın katılımıyla kongrelerimizi gerçekleştiriyor ve kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız kongrelerde mevcut başkanlarımız yönetimlerini yenileyerek görevine devam ediyor. Yönetim Kurullarında görevi devreden arkadaşlarımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyor, yeni görev alan arkadaşlarımıza da Allah'tan kolaylıklar diliyorum" dedi.
    Mudurnu, Mengen ve Seben ilçe kongreleriyle kongre takvimini işletmeye devam edeceklerini belirten Başkan Doğanay; "İlk olarak; 12 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Mudurnu Belediye Düğün Salonunda Mudurnu İlçe Kongremizi, 14 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Kızılay Düğün Salonu'nda Mengen ilçe kongremizi ve bu hafta son olarak 15 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Atatürk İlkokulu Spor Salonu'nda Seben ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu üç ilçemizde de diğer ilçelerimizde olduğu gibi kongre öncesi Genel Merkez Bölge Koordinatörümüz Sayın Hacı Turan, İl Koordinatörümüz Sayın Hüseyin Devecioğlu bizzat ilimize gelerek ilçe teşkilatlarımızla istişarelerde bulunarak ve de bazı ilçelerimizde de temayüller yaparak aday belirleme süreçlerini tamamladık. Mudurnu ilçemizde mevcut Başkanımız Mehmet Arıkan yorulduğunu ifade ederek bayrağı yeni bir isme devretmek istediğini zaten bize bildirmişti. Sayın Mehmet Arıkan'ın aday olmayacağı kongrede İlçe Başkanı adayımız Rıdvan Sevinç'tir. Seben ve Mengen'de de yolumuza mevcut başkanlarımızla devam edeceğiz. Yapılacak tüm ilçe kongrelerimize Halkımızı ve partililerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 
    Kongreler öncesinde çok yönlü araştırmalar ve görüşmeler yaptıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "AK Parti'de istişare mekanizması çok önemlidir. Zaten kurulduğumuz günden bu yana da AK Parti'nin başarısının en temel sebebi de budur. Biz gerek ilçe teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla gerek ilçelerdeki STK'larla istişarelerimizi gerçekleştirdik. Teşkilatımızın da vatandaşlarımızın da sesine kulak verdik ve 'Ben başkan adayıyım' diyenler     AK Parti Genel Merkezimize davet edilerek görüşmeleri yapıldı. Başkan adayı olarak açıkladığımız isimler kadar başkan adayı olma cesareti gösteren kıymetli AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görevi devredecek olan Başkanımız Mehmet Arıkan da Yönetimlerdeki arkadaşlarımız da her daim teşkilatımızla birlikte olacak ve görev almaktan kaçmayacaklardır. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile içerisinde gerçekleşen değişimler bizleri daha da kenetleyecektir. Bütünlük içerisinde kongrelerimizi gerçekleştirip, 2019 hedeflerimize Allah'ın izniyle ulaşacağız. Kongrelerimiz şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Teşkilatları, Olarak

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