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22 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Doğanay, kongreyi değerlendirdi

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’ni değerlendirdi.

    22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:49
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    Doğanay, kongreyi değerlendirdi
    Haber: BMA
    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkanlığa olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 998. gün süren bir hasretin sona erdiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Doğanay, “Sayın Cumhurbaşkanımız partimizin 3.Olağanüstü Büyük Kongresi’nde genel başkan olarak partisine, yuvasına geri döndü. Biz de bu tarihi ana şahitlik etmek için AK Parti Bolu olarak buradaydık. Tabi çok özel anlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın salona girmesi ile birlikte salon adeta yer yerinden oynadı. İnşallah bundan sonra değişim ve dönüşüm her şekilde devam edecek. Yolumuza çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Kongremizin ülkemiz, milletimiz, teşkilatlarımız açısından da aynı zamanda hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
    “Bolu için bir ilk, bizler için gurur vesilesi”
    Bolu Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın’ın Siyasi Erdem ve Etik Kurulu 2. sıra yedek üyesi olarak MKYK listesine girmesini de değerlendiren Doğanay, “Bolu için bir ilk olarak Kadın Kolları Başkanımız Arzu Hanım MKYK listesinde Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’na yedek 2. sıradan girmiş oldu. Bu Bolu için bir ilk, bizler için gurur vesilesi. Biz Ak Parti olarak Bolu’da kocaman bir aileyiz. Bu kocaman ailenin önemli bir parçası olarak Arzu Hanımın MKYK listesine 2. yedekten girmesini de çok önemsiyoruz. Bu vesile ile kendisine ve tüm teşkilatımıza hayırlı olsun diyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, yolumuz açık olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanlığında çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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