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10 Aralık 2017 Pazar
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    • Doğanay, "Kudüs davamız"

    Geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da yazılı bir açıklama yaptı.

    10 Aralık 2017 Pazar 10:52
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    Doğanay,

    Haber: BMA

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs'ün, tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten AK Parti Bolu il Başkanı Nurettin Doğanay, bir basın açıklaması yayınladı. Doğanay basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir.

    İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam’ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye’nin, İnsanlığın silüeti olan Kudüs’ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız.

    Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği 'dünya 5’ten büyüktür' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam’ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız." 

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Gün, Amerika, Birleşik, Devletleri

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