Doğanay, “Laiklik elden gidiyor!”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, AK Parti Bolu Teşkilatları, Ana Kademesi, Kadın ve Gençlik Kolları ile Merkez İlçe Başkanlıkları,İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve gönüllü ekipleri ile hız kesmeden mahalle gezileri ve mahalle toplantılarına devam ediyorlar. AK Parti Bolu İl SKM Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında bugün Beşkavaklar Mahallesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililer, mahalle sakinleriyle buluştular. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Belediye Başkanı Adayı Fatih Metin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve çok sayıda Partilinin katıldığı seçim çalışmalarında, mahalle sakinlerinin AK Partililere olan ilgisi ve sevgisi dikkatlerden kaçmadı.

“BONCUKCU TANJU ÖZCAN”

Seçim çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Nurettin Doğanay, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Belediye Başkanı olduğunda Kurana el basarak yemin edeceği yönündeki söylemine de cevap verdi. Özcan’ın Ankara’da yaptığı siyaset ile Bolu’da yaptığı siyasetin tutarsızlık gösterdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Doğanay konuyla ilgili olarak, “Son günlerde oy avcılığı için dinimizin, mukaddesatımızın siyasete alet edildiği bir süreç yaşamaktayız. Bu ülkede 80 yıldır laiklik elden gidiyor bahanesiyle bağıranlar var. Bu bağıranlar laiklik elden gidiyor zırhının ardına saklanarak 80 yıldır; insanımızın dini hassasiyetlerini yok sayarak, onların dini inançları gereği yaşamak istedikleri yaşantılarını yaşatmadılar. Yasaklarla hep baskı altına aldılar. İkna odalarıyla genç kızlarımıza insan haklarına aykırı bir şekilde zülüm yaptılar. Devlet dairelerinde başörtüsüyle çalışmasına izin vermediler. Kızlarımızın, bacılarımızın üniversiteye başörtüsüyle girmelerine engel olarak eğitim haklarını ellerinden aldılar. Üniversiteye giren başörtülü kızlarımızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesine alkış tutular. Neydi buradaki gerekçe, laiklik elden gidiyor. Bunların başında ise CHP-HDP-İp ittifakının adayı Tanju Özcan gelmektedir. Burada Kurana el basarak yemin edeceğim diye oy avcılığına çıkan o Tanju Özcan, kızlarımızın başörtüsüyle üniversite eğitim almasına izin veren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran kişidir. O Tanju Özcan; bacılarımız, kızlarımız başörtüsüyle devlet dairesinde rahat çalışsın diye çıkarttığımız kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran kişidir. O Tanju Özcan; vatandaşlarımızın rahatça nikâhlarını Müftülere kıydırmalarının önünü açtığımız kanunun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran kişidir. Şimdi kalkmış o Tanju Özcan Kurana el basarak yemin edeceğim diyor. Ankara’da farklı, Bolu’da farklı. Bu büyük bir samimiyetsizlik ve insanın aklıyla fikriyle, inancıyla dalga geçmektir. Biz Tanju Özcan’ın Kurana el basarak yemin edeceğim söyleminden rahatsız değiliz. Bilakis hoşumuza gider. Kendisi halen Milletvekili; çıksın TBMM’de bu çağrıyı bir de Meclis kürsüsünden yapsın. Ama yapamaz. Çünkü siyaset yaptığı Parti buna izin vermez. İşte Tanju Özcan gerçeği. Şimdi Tanju Özcan’ın bu söylemlerini duyunca CHP Genel Merkezi ve Bolu’daki CHP’lileri uyarıyorum; Laiklik elden gidiyor!” şeklinde konuştu.

“SAMİMİ VE DÜRÜST OL!”

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’ın oy avcılığı için Bolululara samimiyet ve dürüstlükten uzak bir siyaset yaptığını ifade eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ayrıca, “Siyaset samimiyet ve dürüstlük ister. Ama ne yazık ki bu değerler bazılarında yok. Dün kendi partililerinin gözlerine içine bakarak Belediye Başkanı adayı olmayacağım diyen fakat Belediye Başkanı adayı olabilmek için her türlü yolu deneyen bir kişiden, samimiyet beklemek çok da doğru olmaz. Belediye Başkanı Adayı olabilmek için her türlü yolu deneyen bir kişiden, sanki haberi yokmuş gibi davranarak kendi partilisi CHP’lilerin gözlerinin içine bak baka; “bugün çok mutlu bir haber aldım. Bolu Belediye Başkanı Adayı olmuşum” diye yalan söyleyen bir kişiden de dürüstlük beklemek olsa olsa hayal olur. Çünkü Boluluları geçtim; bu arkadaş kendi yol arkadaşı olan CHP’lilere samimi ve dürüst değil” diye konuştu.