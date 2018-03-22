Haber: Kasım ŞAHİN

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen’in elinden mazbatasını alan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Adliye binası önünde açıklamada bulundu. Doğanay, “AK Parti ailesi olarak bugün buraya gelerek Seçim kurulundan mazbatamızı aldık. Tabi ki daha öncesi süreçte atanmış olarak yolumuza devam ederken 11 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte kongremizi gerçekleştirdik. Bu manada başta delegelerimize teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz, yükümüz ağır bunun bilincindeyiz. Ama bununla beraber de AK Parti ailesi kocaman yürekli bir ailedir. Bu aile 16-17 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ediyor” dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra partililer tarafından tebrikleri kabul eden Doğanay, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; “Bundan sonrada ilk gün ki aşkla, heyecanla, azimle bu koca yürekli ailelerle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü önümüzde 1 yerel seçim 1 de genel seçim var. Biz AK Parti ailesi olarak bugünden itibaren mazbatamızı elimize aldık ve hemen sahaya inip çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz sadece seçimlerde ortaya çıkan siyasi bir parti değiliz, her zaman sahanın içerisindeyiz. Bundan sonrasında da inşallah rabbim başta şahsım olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte hayırlı işler yapmayı nasip etsin. AK Parti İl Başkanlığının kapısı, partili olsun veya olmasın tüm Bolulu hemşerilerimize açıktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bolu halkının kandilini kutlarken, Afrin’de canıyla kanıyla mücadele eden Mehmetçiklerimizi de asla unutmuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” dedi.

