Haber: BMA

Mevcut sistem ile ilgili sıkıntıları dile getiren Doğanay; "12 Eylül anayasasında öyle bir sistem kurmuşlar ki adeta işlesin diye değil de, işlemesin diye kurmuşlar. İkide bir arıza çıkarsın, vesayetçiler de hemen duruma müdahil olsun diye kurmuşlar. Bir defa çift başlılık var. Hatırlıyorsunuz değil mi Sezer-Ecevit kavgasını? Ne yaptı Cumhurbaşkanı? Başbakana anayasa kitabını fırlattı. Gecesine ekonomik kriz çıktı, ülke perişan oldu. Sonra 15 yıl boyunca önümüze çıkarılan sayısız engel var. 367 icadı çıkardılar. Partimize kapatma davası bile açtılar. Hukuk sistemini siyasete ayar çekmek için kullanmaya kalkıştılar. Millet bunları unutmaz. Sonra bürokratik hantallık var. İşleri ne kadar hızlandırsan da bir yere kadar. Bakmayın, 15 yılda Türkiye’yi üç kat büyüttük, ama bunu yaparken neler çektik, ne zorlukları geride bıraktık. Şimdi tıkır tıkır işleyen bir yönetim sistemimiz olacak. 15 yılda yaptığımızı 5 yılda yapacağız, 5. Yapmak istediğimiz çok icraatlar, çok hizmetler, çok projeler, çok reformlar var daha. Türkiye’nin hızına hız, gücüne güç katacağız" dedi.

CHP ve Hayır bloğunun vatandaşın üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası ne olacak diye baskı kurmaya çalıştığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Tutturmuşlar bir laf, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sonrası ne olacak, sıkıntı mı çıkacak? Hiçbir sıkıntı olmaz Allah’ın izniyle. Millet nasıl Tayyip Erdoğan’ı, Erbakan’ı, Özal’ı, Menderes’i, Atatürk’ü bulup çıkardıysa, yine her zaman kendinden olanı bulup çıkarır. Bak! Nasıl kendinden olmayanı, kendine yalan söyleyeni, kandıranı başa geçirmiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 7 seçimdir sandığa gömüyor. Bizden sonra ne olacak? Partiler adaylarını gösterir, millet de yeni Cumhurbaşkanını seçer. Asıl mevcut sistem problemli bu konuda. Yapısında, işleyişinde sayısız sıkıntı var. Düşünün, mevcut sistemde milletimiz tutup sandıktan Tayyip Erdoğan’ı çıkarmasaydı, Ak Parti’yi birinci parti yapmasaydı, 90’lı yılların parçalanmış siyaseti sürseydi ne olurdu Türkiye’nin hali? Ama ne oldu? Aziz milletimiz istikrarı seçti, güveni seçti, kendi mayasından olanı bulup çıkardı. Bu milletin ferasetine, sağduyusuna, en çok da demokrasi tecrübesine güveneceksin. Millet doğru adamı eğrisinden pek güzel ayırır. Hele de bizimki gibi milletin bizzat kendisinin kurduğu partilerde. Bizim partimiz millete tepeden bakanların partisi değil. Bizim partimiz milletin içinden çıkanların partisi. Millet gider, doğru partiyi, doğru adamı seçer. Zaten öyle bir sistem kuruyoruz ki milletin gönlünü kazanan, milletine güvenen, çoğunluğun oyunu alıp öyle seçilecek. Yeni sistem kişi üzerine kurulu değil. Hızlı karar alan, uygulayan, etkili ve daha icraatçı bir yönetim anlayışı üzerine kurulu. Güzelliği de burada. On yıl sınırını da bu yüzden getiriyoruz zaten. Siyaset kendini sürekli yenileyecek. Milletin bağrından milletin taleplerine, isteklerine uygun yeni nesiller çıkacak. Biz 2023 hedeflerini gerçekleştireceğiz. Ardından 2053, 2071 hedeflerine böyle ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.