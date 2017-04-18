HABER: FARUK ÇİDEM

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 16 Nisan Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin il binasında düzenlediği toplantıda Bolu’dan Türkiye ortalamasının yüzde 10 fazla Evet oyu çıkmasından memnun olduğunu fakat daha yüksek bir oran beklediğini belirtti.

1 Kasım seçimlerinde partilerine verilen oyu koruduklarını ifade eden Doğanay’a basın mensupları tarafından, “MHP ile birlikte bir seçim süreci geçirdiniz. 1 Kasımda iki partinin oy oranları toplamı yüzde 74. Referandumda Bolu’dan yüzde 62 EVET çıktı. Aradaki yüzde 12’lik oy kaybının çoğunluklu olarak hangi partiden olduğunu düşünüyorsunuz” sorusu soruldu.

Doğanay, kendisine sorulan bu soruya, “Kayıplar şuradan oldu, buradan oldu, Ak Parti’den oldu, MHP’den oldu diye değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Herkes kendi içerisinde değerlendirecektir. Biz kendi içerimizde değerlendirmek zorundayız. Kendi hatalarımızı görmek zorundayız. Onlar da kendi açısından bakması lazım” şeklinde cevap vererek şunları söyledi:

“Referandum kampanyası süresince Milliyetçi Hareket Partisi de bizim gibi ellerinden geldiği kadar çalıştılar. Beraber bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Oransal olarak baktığımız zaman 1 Kasım seçimlerinde yüzde 63 Ak Parti, yüzde 11 MHP oy almış. Burada doğrusunu söylemek gerekirse kayıplar var. Amerika’yı yeniden keşfetmenin bir manası yok. Ama 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerine konjonktürel olarak bakıldığı zaman kendi içerisinde farklı bakılması, 16 Nisan’da yapılan referandumun kendi içerisinde farklı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Aynı seçimler değil. Bir tanesi Türkiye’de bir sistem değişikliği ile alakalı bir süreçten bahsediyoruz, kendinizi anlatmanızdan ve bütün dünyanın karşınıza geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada kayıp olarak bakmamak lazım. Ama belki de doğruları anlatamadık onu ortaya koymak lazım. Millet böyle bir tercih yapmıştır.”



