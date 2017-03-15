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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • Doğanay; "Milletimizin boş lafa karnı tok"

    Bolu Halkının bir Başbakanın nasıl karşılanacağını tüm Türkiye'ye gösterdiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " Biz birileri gibi yalan söylersek, vatandaş zaten sandıkta gereken cevabı veriyor. Türk milleti artık bu konuda bilinçli ve ne yaptığını biliyor. Boş lafa karnı tok" dedi.

    15 Mart 2017 Çarşamba 10:30
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    Doğanay;

    AK Parti İl Başkanlığı; Seçim Koordinasyon Merkezinin hazırladığı program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kalabalık partili grubu, her kademeden üyenin de katılımıyla soğuk hava yağan yağmura rağmen Kürkçüler, Civril ve Dağkent Mahallelerinde kapı kapı gezerek vatandaşlardan Referandum için evet oyu kullanmaları noktasında destek istediler.

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan partili grup ise bugün Bolu Esnaf ve Sanatkarları Birliği Odası'nı (BESOB) ziyaret ederek, BESOB Başkanı Tahir Gayret ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldiler.

    Ziyarette bir konuşma yapan BESOB Başkanı Tahir Gayret; " Başbakanımızı karşılamak için üyelerimizle birlikte alandaydık. Bu bizim zorunluluğumuz. Ben alandaki insan sayısının 25 bin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız için de 16 Nisan'dan sonra olmazsa olmaz yasalarının çıkacağını ümit ediyorum. 16 Nisan referandumunun da ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

    Bolu'da, Bolu'ya yakışır bir şekilde Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın karşılandığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı konuşmada; " Biz mitingin sayısal boyutunda değiliz. Alan zaten her şeyi gösterdi. Bolu Halkı ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Bir ülkenin Başbakanı nasıl karşılanır Bolu olarak bunu gösterdik. 16 Nisan ,Türkiye'nin kaderiyle ilgili önemli bir dönüm noktasıdır. Biz siyasetle uğraşan siyasetçiler olarak bizlerin vatandaşımıza doğruları aktarma gibi bir zorunluluğumuz var. Biz

    birileri gibi yalan söylersek, vatandaş zaten sandıkta gereken cevabı veriyor. Türk milleti artık bu konuda bilinçli ve ne yaptığını biliyor. Boş lafa karnı tok. Zaten yalanlar üzerine siyaset yapanlar da yıllarca vatandaşımızın karnını da aç bıraktıkları gibi siyaseten de bir yere gelemediler" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Halkının, Başbakanın, Karşılanacağını, Tüm

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