Haber: BMA

Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında, "Rahmet ve mağfiret iklimi olan ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı Üç Aylar içerisindeki en müstesna günlerden birisi olan Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuğun adıdır.

Bu kutsal gün ve geceler bizlere; bireysel ve toplumsal olarak iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlama ve ümitlerimizi tazeleme fırsatları sunar.

Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu bu geceyi fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm Bolulu hemşerilerimin ve İslam Alemi'nin 23 Nisan 2017 Pazar günü idrak edeceğimiz Miraç Kandili'ni kutlar; barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.