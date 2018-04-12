Haber: BMA

Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan Miraç Kandil'ine erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV) şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin özünde; her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç; bir yükseliştir, bir hedeftir, hem maddi hem manevi alanda yükselmek çalışmak ve ilerlemektir.

Bu gece, nefislerimizi terbiye ve vicdanlarımızı muhasebe etmemiz, dargınlıklara son vermemiz, birlik ve beraberliği tesis etmemiz için bizlere sunulmuş bir fırsattır. Rabbimizin sonsuz merhametine sığınarak bağışlanma dileyeceğimiz bu gecenin, günahlarımızın affına ve dualarımızın kabulüne vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Mübarek Miraç Kandili’ni tebrik eder, şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim."