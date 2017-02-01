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AK Parti Merkez İlçe ve Karacasu Beldesi Danışma Meclisi toplantısında nisan ayında yapılacak referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Anayasa değişikliği çalışmalarında TBMM'de yoğun mesai harcayan Bolu milletvekillerine teşekkür etti. Doğanay, kendi ülkeleri başkanlık sistemiyle yönetilen Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika'nın ve hatta bu konuda en son konuşacak İran'ın bile hayır dediğini belirterek, “Ülke dışına baktığımızda Almanya'sından İngiltere'sine, Amerika'sına kadar hepsi hayır diyor. Hatta ve hatta geçenlerde İran'da bir açıklama yaparak, Türkiye'de evet çıkarsa demokrasi kalmaz diyor. Demokrasi hakkında konuşana bakın. Demokrasi hakkında en son konuşacak ülke olan İran bile hayır diyor. Bunu halkımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Hayır diyen ülkelerin hepsi başkanlıkla yönetiliyor. Bize gelince hayır diyorlar. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Çünkü Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasını, kendi bölgesinde lider ülke olmasını kimse istemiyor" diye konuştu.

Doğanay, “Türkiye'de ise kimler istemiyor, 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasını yapan FETÖ terör örgütü, bebek katili PKK ve bir de bunlara eşlik eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si var. Kutsal ittifakı hepsi birlikte oluşturmuşlar, hayır diyorlar. Biz biliyoruz ki onların hayır demesinden ülke adına hayır çıkmaktadır. Ama milletimizin onların kimlerle birlikte hareket ettiğini bildiği için referandumda evet diyerek yeni Türkiye'ye başlangıcın adımını atacak. Biz milletimize güveniyoruz ve onların vereceği karara saygı duyuyoruz. Diyorlar ki; Türkiye'de rejim sorunu oluşur. Şunu herkes bilsin; Türkiye'de 1923 yılından itibaren rejim sorunu diye bir şey kalmamıştır. Bunu herkes duysun" dedi.