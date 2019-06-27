Doğanay, “Örnekbaş tarihe geçmiştir”

Haber: BMA

Partisinin FETÖ’nün suflörlüğü yapmasından ve PKK’nın siyasi ayağı ile işbirliği içeirisnde olmasından rahatsızlık duymayan Örnekbaş’ın insani bir olay karşısında verdiği tepkiye anlam veremediğini bildiren Doğanay; “Kendisi de MHP gibi ulu bir çınardan savrularak yolunu ve yönünü kaybeden İP İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, D-100 Karayolu Sanayi kavşağında yola savrulan taşları toplamımızdan rahatsız olmuş. Siyasi hayatı savrulmalarla geçen Sayın Örnekbaş’ın derli toplu, yolunda olan şeylerden rahatsız olmasına kendi sağlığı açısından üzülmüş bulunuyorum. Davasına sırt dönerken, Pensilvanya’nın suflörlüğünü yaparken, terör örgütü PKK ile kol kola ittifak içerisinde seçime girerken rahatsız olmayanların, tek kelime açıklama yapmayanların iki taş üzerine söyleyecek ne çok sözleri varmış! Can ve mal kaybına yol açacak şekilde yola savrulmuş taşları Merkez İlçe Başkanımız Sayın Kazım Konak ile kaldırarak vatandaşlık görevimizi yapmamızdan rahatsız olan bir yapının olsa olsa insanlık değer ayarları bozulmuştur. Sanayi kavşağından geçerken yola savrulmuş taşları görünce durarak, kenara çekmemizi ve bunu da gören bazı vatandaşların resimlemesinden ibaret olan basit bir olaydan siyasi malzeme çıkartmak akıl tutulmasıdır. Ama Bolu siyaseti açısından baktığımızda ise bayramlaşma törenleri ve protokol dışında kendisini görmenin mümkün olmadığı Sayın Örnekbaş’ın içi boş olmasına karşılık, kendisinin hayatta olduğunu işaret eden açıklamasına da insan olarak sevindim. Umarım yaşam belirtisi gösteren Örnekbaş; hala CHP sıralarında oturan kendi kontenjanlarından Belediye Meclisi seçilen İyi Partili Üyelere de sahip çıkar. Yoksa; siyaseten yönlerini ve çizgilerini rüzgarların belirlediği Örnekbaş ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşları esen rüzgarla CHP saflarına katıldılar da kamuoyundan mı saklamaktadırlar? Sayın Örnekbaş; 4 Meclis Üyesine sahip çıkamayarak, tüm Türkiye’deki İyi Parti İl Başkanları arasında tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.