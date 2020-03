Doğanay; “Özlem ve rahmetle anıyoruz”

Haber: Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Babamızın vefatının 20'nci yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bolu'muza eğitim ve sağlık alanlarında pek çok yatırımlar yapan vakıf insan, değerli büyüğümüz İzzet Baysal Babamızı, vefatının 20'nci yıl dönümünde özlem ve rahmet anıyorum. İlklerin öncüsü olan İzzet Baysal; Türkiye'de ilk ağır sanayi, hayırsever bir kişi tarafından yaptırılan ilk üniversite, vergisi ödenmiş geliriyle yapılan ilk hayırlar, devlet üstün hizmet madalyasını yaşarken alan ilk kişi, ölümünden sonra da her yıl hayır yapan ilk kişi, unuttuğumuz vakıf medeniyetimizi bizlere tekrar hatırlatan ilk kişidir. İzzet Baysal, Bolu’nun ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük insanlardan biridir. Çünkü yapmış olduğu eserlerde, nesillerimiz, çocuklarımız ve bütün Bolulular hatta Türkiye’nin her tarafından gelen insanlar eğitim ve sağlık hizmeti alıyorlar ve kendisini her zaman şükranla yâd ediyorlar. Rabbim, O’nun yolundan gidenlerin sayısını arttırsın. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİN ÖRNEK VAKIF İNSANI”

Bolu’muzun Babası, örnek hayırsever Merhum İzzet Baysal’ın 20’nci ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınlayan AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak; “Cumhuriyetin örnek vakıf insanı, Bolu’muzun Babası örnek hayırsever İzzet Baysal’ın, Bolu’da bir kişinin doğumundan ölümüne kadar O’nun eserlerinden faydalanabilmektedir. İzzet Baba sadece bir vakıf insanı değil, insanımızın yetişmesi ve sağlıklı olması için bu vakfı kurmuş. Anaokulundan üniversiteye ve hatta huzurevine kadar pek çok hayırları olmuş. Allah böyle manevi büyükleri, ülkemizin her ilinin başından eksik etmesin. Allah O’na gani gani rahmet eylesin, kurduğu vakıf Bolu’ya hizmet etsin ve vakıf medeniyetine örnek olsun. Aramızdan ayrılışının 20’nci yılında İzzet Babamızı bir kere daha rahmet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 16:09