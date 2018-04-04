Haber: Gönül Olutürk

AK Parti iktidarı döneminde gençlerin eğitimine yönelik yapılan ciddi reformlara bir de üretkenliklerini arttırmak için teşvikler eklendiğini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın lise ve üniversitede okuyan gençlere yönelik olarak 'Genç Fikirler, Genç Projeler' sloganıyla yürüttüğü çalışma ile 'Sağlıklı Yaşam ve Spor', 'Kültür ve Sanat' ve 'Yenilikçi Fikirler' başlığı altındaki projelere 5 bin ile 20 bin TL arasında maddi destek vereceğini söyledi.

Bu desteğin özellikle Bolu'da yaşayan gençlerimiz için ciddi bir teşvik ve aynı zamanda da eğitimlerine katkı sağlayacağını da belirten Doğanay, Bolu'da yaşayan ve üreten gençlere bu destekten yararlanmaları çağrısında bulundu.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; " Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı kriterlere göre; programa üniversitelerdeki en az 5, en fazla 10 kişiden oluşan gençlik toplulukları ve resmi ortaöğretim kurumlarındaki en az 5, en fazla 10 kişiden oluşan gençlik grupları proje teklifinde bulunabiliyor. Her bir gençlik grubu ya da gençlik topluluğu programa en fazla 2 proje teklifi sunabilecek. Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 3 ay olacak. Proje başvuruları 9 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan saat 24.00'e Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze yapılacak" dedi.