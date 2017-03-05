AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bolumuzun Babası, eğitim, sağlık ve kültür alanında ilimize kazandırdığı yüzlerce eserin yanında vefatından sonra da bizlere emanet olarak bıraktığı Vakıf aracılığıyla eserleriyle bugün dahi Bolu'ya yön veren rahmetli İzzet Baysal'ı, ölümünün 17. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.

O'nun, Biz evlatlarına emanet ettiği Vakfına ve eserlerine biz AK Parti Ailesi olarak sahip çıkacağımızı bir kere daha yenilemek istiyorum. Ruhun şad, mekanın cennet olsun İzzet Baba" ifadelerini kullandı.