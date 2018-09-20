Haber: Kasım ŞAHİN

Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti, çalışmalarına Türkiye genelinde hız verdi. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Batı Karedeniz İl Başkanları ile Rize’de bir araya gelecek. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı ve bu kampta Cumhurbaşkanının, yerel seçimler öncesi yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler vereceği öğrenilirken, Cumhurbaşkanının Batı Karadeniz Bölgesinde illere ayrı bir değer verdiği de iddia edildi.

AK Parti Bolu İl Başkanı, 21-22 ve 23 Eylül tarihleri arasında Rize’de yapılacak olan 3 günlük kampta, Batı Karadeniz AK Parti İl Başkanlarıyla da birebir görüşmelerde de bulunacak.