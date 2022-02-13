Doğanay sahada

Haber: C. Kutay Aykan

Ağrı’da iki günlük bir çalışma programı gerçekleştiren AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay; Ağrı programı kapsamında Ağrı İl Başkanlığı ziyareti sonrası ilk olarak Taşlıçay ilçesine gitti.

Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ile birlikte Taşlıçay İlçesine giden Doğanay burada; AK Parti Taşlıçay İlçe Başkanı Nimet Kaya, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Partililerce karşılandı.

İlçe Başkanlığının ziyaretinde bir de temayül yoklaması gerçekleştiren Doğanay burada gün boyu ilçede temaslarda bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay, Ağrı programının son günüde ise Doğubayazıt AK Parti Teşkilatlarını ziyaret etti. Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ile birlikte Doğubayazıt’a giden Doğanay’ı, Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve çok sayıda partili karşıladı. Doğanay başkanlığında burada da temayül yoklaması yapan Doğanay, AK Parti Doğubayazıt Teşkilatlarında geçmiş dönem İlçe Başkanlığı yapmış Partililerin yanı sıra STK temsilcileri ve şehrin kanaat önderleriyle gün boyu çeşitli görüşmelerde bulundu.

Ağrı ziyareti için açıklamada bulunan AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay; “Genel Merkezimiz tarafından Ağrı Teşkilatlarımızda yapılması planlanan temayül yoklamalarını gerçekleştirmek ve Teşkilatlarımızla istişarelerde bulunmak amacıyla Ağrı’da iki günlük bir çalışma programı gerçekleştirdik. Doğu Anadolu Bölgesinde bu yıl ziyaret ettiğim Elazığ, Erzurum, Kars, Malatya ve Batman illerimizde yakınen gözlemle şansını bulduğumuz Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan güven ve sevgiyi, AK Parti kadrolarına olan inancı Ağrı ve ilçelerinde de gördüm. Ağrı’da nereye gitsek gerek Partililerimiz gerekse de Halkımızın yakın ilgisiyle karşılaştık. Gördük ki; 2023’e, AK Parti Ağrı Teşkilatları hazır, Ağrı hazır. 2023 yılında da Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmak yok, yola devam inşallah” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022, 14:51