Doğanay saldırıyı kınadı

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz gün Hakkari’de şehit düşen askerimizin Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde bir grup Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırdı. Yapılan saldırıya AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da tepki gösterdi. Doğanay saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokrasimize ve Türk siyasi hayatına gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Biz, birlikte Türkiye'yiz. Provakasyona hayır..!” dedi.