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17 Kasım 2017 Cuma
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    • Doğanay; "Seben'de hedef %70"

    Seben İlçe Başkanlığını ziyaret ederek kongreler sonrası yeniden oluşan Yönetimlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay Seben'de alınan oy oranın yeterli olmadığını söyleyerek 2019'da en az %70 oy beklediğini belirtti.

    17 Kasım 2017 Cuma 10:06
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    Doğanay;


    Haber: Semih BAYKAL

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinin kongrelerini bitiren ilçelere ziyaretleri sürüyor. Doğanay ve beraberindekiler son olarak Seben İlçe Teşkilatını ziyaret ederek; AK Parti Seben İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik ve AK Parti Seben Gençlik Kolları Başkanı Engin Sarıböcekoğlu başkanlığında kongrelerde seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerine hayır olsun dileklerinde bulundular.

    13 Ekim'de yapılan kongrenin ardından yeni yönetimler olarak göreve başladıklarını belirten AK Parti Seben İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik; "Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bir neferi olmaktan, Onunla birlikte yol yürümekten gurur duyuyoruz. 2019 yılında yapılacak olan 3 seçimden de Seben'de oylarımızı arttırarak çıkacağız" dedi.

    Seben'de 2019 yılında yapılacak seçimlerde en az %70 oy oranı beklediğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bu ülke hepimizin. Ülkemizin insanı da güçlü olmak zorunda, muktedir olmak zorundadır. Çünkü etrafımızda çok büyük bir ateş çemberi var. Bu ateş çemberinin içerisine son 6-7 yıldır Türkiye'yi de almak istiyorlar. Türkiye'nin güçlenmesi, dünyada söz sahibi  olmasını istemeyen şer odakları var. Gerek ülkemizdeki terör örgütlerini destekleyen dış güçler, gerek onların içerideki işbirlikçileri gerekse de hain FETÖ'nün ağzıyla siyaset yapanların tek derdi var. O da Ülkenin başından Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. Biliyorlar ki O giderse, Türkiye yine ayaklarının üzerinde diz çökecek. AK Paarti iktidarı ile birlikte; kendi ayakları üzerinde durabilen, dünyada söz sahibi olan, bugün dünyanın süper gücü olarak kabul edilen Amerika'ya vize konusunda resti çekebilen bir Türkiye'den, O'nun liderinden birileri rahatsız. Biz bu noktalara da bedel ödeyerek geldik. Onun için 2019 yılında yapılacak seçimler ülkemiz için gerçekten çok önemli. Bu bilinçle çalışacağız ve Seben'den 2019 yılında yapılacak seçimlerde en az %70 oy oranı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Seben, İlçe, Başkanlığını, Ziyaret, Ederek

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