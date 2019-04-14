Doğanay, seçim sonrası ilk değerlendirmeyi yaptı

Haber: Kasım ŞAHİN

1 Nisan 2019 tarihinde CHP’den aday olan ve Bolu Belediye Başkanlığını kazanan Tanju Özcan’ı tebrik eden bir açıklamanın ardından adeta inzivaya çekilen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, suskunluğu günler sonra bozarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Doğanay, şunları söyledi;

Ülkemizde 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonrası ilimizde de Bolu Belediyesi el değiştirmiştir. Bu vatandaşımızın takdiridir ve buna saygı duyuyoruz. Genelde 18, yerelde de 15 yıldır bizi iktidar yapan Bolu Halkı, bu yerel seçimlerde tercihini bu yönde kullanmış, bize yerelde muhalefet görevi vermiştir. Dün söylediğimiz gibi Halkımızın bu tercihini; sadece kendi eksiklilerimizden ve hatalarımızdan ders çıkarmak, seçmenimizin bize verdiği mesajı almak adına enine boyuna inceliyoruz.

Halkımızın bize verdiği yetki ile dün nasıl ki Bolu’da AK Parti hizmet belediyeciliğinin en güzel hizmetleriyle gösterdiysek, şimdi de bize verdiği yereldeki muhalefet görevini de en iyi şekilde göstereceğiz. Belki de bu bizim için fırsattır. Çünkü biz, 18 yıldır bu ülkede muhalefet olmamasından şikayet ediyoruz. Şimdi CHP zihniyetine; seviyeli, yalansız ve dolansız, topluma hizmet için nasıl bir muhalefet yapılması gerekiyor, bunu gösterme zamanı!

“TANJU ÖZCAN RAKAMLARLA AÇIKLASIN”

Bilindiği üzere son bir haftadır; gerek Bolu gerekse de ülke gündemimizi CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, sözüm ona Suriyeli yardıma muhtaç kardeşlerimizin Bolu Belediyesi Hayır Çarşısından aldığı yardımları kesmesi tartışılmakta. Biz bugüne kadar böylesine bir hassas konuyu siyasi malzeme yapmamak adına sustuk. Bu insan haklarına bağdaşmayan kararını, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın acemiliğine verdik. Sadece ulusal basında sorulan sorulara cevap vererek bu süreci izledik.

İstedik ki; Sayın Başkan yanlışından döner. İstedik ki yaptığı incelemelerde Bolu Belediyesinden ne ayni ne de nakdi bir yardım alan Suriyelinin olmadığının farkına varır. Fakat görüyoruz ki; kendi Genel Başkanının uyarısı bile fayda etmemiş, hataya devam etmekte ve de insanımızı yanlış bilgilerle yanlış yönlendirmeye devam etmektedir.

Bunun son örneğini de Sözcü Gazetesine verdiği röportajda gördük. Sayın Başkan buraya verdiği röportajda; “Bolu’daki Suriyeliler, 4 ayrı kurumdan yardım alıyor”, “Suriyeliler konusunda Kur’an’dan ayetlerle bana cevap vermeyin” diyor.

Şimdi tüm Bolu ve Türkiye kamuoyu önünde soruyorum;

Sayın Tanju Özcan, Bolu Belediyesinde göreve başladığınızda kaç Suriyeli aşevinden yemek yemekteydi ve kaç Suriyeliye Bolu Belediyesinden nakdi yardım almaktaydı?

Sayın Tanju Özcan; Bolu’da Suriyelilerin 4 ayrı kurumdan yardım aldığını iddia etmektesiniz. Fakat Bolu Valimiz Sayın Ahmet Ümit yaptığı açıklamada böyle bir yardımın olmadığını kesin bir dille hem de rakamlarla açıklamıştır. Bolu Belediye Başkanı olarak sizin verdiğiniz bilgiler mi doğru, yoksa Valimiz Sayın Ahmet Ümit’in verdiği bilgiler mi doğru?

“Sayın Tanju Özcan; “Bana Suriyeliler konusunda Kur’an’dan ayetlerle cevap vermeyin” diyerek Müslümanların rehberi olan kutsal kitabımıza dil uzatıyorsunuz. Ama göreve başlarken de Kutsal Kitabımızı öperek O’nu kendinize şahit tutuyorsunuz. Bu nasıl bir yaman çelişkidir?

Eğer Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın söylemleri doğru ise; Bolu Belediyesinden yardım alan Suriyelilerin listesini bize versin. Bizler AK Parti Teşkilatları olarak, muhacirine Ensar olan Bolu Halkı olarak, kardeşlerimize bakarız.

Lütfen bu konularda Bolu Halkına rakamlarla açıklama yapın Sayın Tanju Özcan.

“MÜFETTİŞLERİ GÖREVE ÇAĞIR”

Öte yandan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Sözcü gazetesinde, CHP’li Bolu Belediyesi Meclisi Üyesi Ahmet Fidan’ın da son Bolu Belediyesi Meclisinde gündeme getirdiği bazı iddialarla ilgili de birkaç hususu belirtmek isterim.

Sayın Tanju Özcan, Türkiye’de en fazla soruşturma geçirmiş ve bu soruşturmalardan da alnının akıyla çıkmış bir Belediyenin Başkanlık makamında oturuyorsunuz. Belediyenin şu an tüm belge ve bilgileri sizin elinizde. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devletidir. Çağırın müfettişleri göreve ve sizin olduğunu iddia ettiğiniz konuları araştırsınlar. Size buradan açık davet, varsa bir yolsuzluk, varsa yanlış bir iş, ucu nereye ve kime kadar uzanırsa uzansın üzerine git. Biz AK Parti olarak sonuna kadar arkanızdayız. Ama sadece hamasi söylemlerle de insanları töhmet altında bırakmayın.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 13:24