Doğanay sordu Özcan tek tek açıkladı

Haber: C. Kutay AYKAN

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın, parti toplantı salonunda basın açıklaması yapmış ve burada İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı eleştirirek, 461 milyonluk borcun gerçeği yansıtmadığını, borçların tek tek açıklanmasını istemiş, açıklanmadığı taktirde, kendisinin borçları tek tek açıklayacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı özel bir TV kanalından, belediyenin borçlarının kalem kalem tek tek anlatarak, Doğanay’a ve AK Parti milletvekillerine cevap verdi.

EN YÜKSEK BORÇ İLLER BANKASINA

Daha önce açıkladığı 461 milyon liralık borç yükünün ayrıntılarını tek tek Bolu kamuoyu ile paylaşan Özcan, “Sevgili Nurettin Doğanay’ı da hesap makinesi açmaya davet ediyorum. Borcu kalem kalem açıklayalım: İller Bankası’na 177 milyon lira, özel bankalara 58 milyon lira, SSK ve Vergi Dairesi’ne yeni yapılandırıldığı halde 7,8 milyon lira, Kültür Varlıkları Fonu’na yıllardır ödenmeyen 6,8 milyon lira, Milli Emlak’a takaslar vesaire hariç toplam 4 milyon lira, müteahhitlerin emanette bekleyen 10,5 milyon lira, belediyenin üye oldukları birliklere 8 milyon lira borcumuz var. Orman fidanlığıyla ilgili 20 milyon lira borcumuz var. Karşılığında bina yapma sözüm var, önümüzdeki hafta bu binayı yapmaya başlıyoruz. Müteahhit Cuma günü malzemelerini getirip çalışmaya başlayacak. Biz sadece vatandaşa değil devlete verdiğimiz sözü de yerine getiriyoruz. Müteahhitlere 5 Nisan itibariyle güncel 92 milyon lira, emekli kesintilerine 11 milyon lira, sair borçlara 34 milyon lira ve şirkete 32 milyon lira borcumuz var. Toplamda 461,1 milyon lira borcumuz var. Bunların tamamın da evrakı mevcut.” dedi.

“TOPLAM BORCUMUZU 67 MİLYON LİRA AZALTMIŞIZ”

4 buçuk ayda ödenen borç miktarıyla ilgili konuşan Özcan, “İller Bankası’na 18,8 milyon lira payımızdan kesmiş. 45 milyon 230 bin lira bugün itibariyle piyasaysa nakit ödeme yapmışız. 2,9 milyon müteahhitlerle anlaşarak borcuna indirim yapmış, şartsız bağış yapmışız belediyeye. Yani toplam borcumuzu 67 milyon lira azaltmışız. Tabi bunu yaparken şunu da söyleyeyim benim önceliğim belediye çalışanları olacak demiştim. Belediye çalışanlarına beş kuruş borcumuz yok. Bir kuruş alacağım var diyen, ikramiye veya maaş varsa canlı yayına bağlanıp söyleyebilir.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN ALACAKLARI NE KADAR?

Özcan, belediyenin alacakları hakkında ise “44 milyon alacağımız var. Yarısından fazlası alınamaz durumda. Şuan 6-7 civarında bir tahsilatımız olduğunu düşünüyorum” açıklaması yaptı.

“KAYYUM MESELESİ BELEDİYE BAŞKANININ İŞİ DEĞİL”

Milletvekili Arzu Aydın’ın ‘HDP’li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili neden sessiz kaldığı yönündeki sorusuna cevap veren Özcan, “Kayyum meselesi belediye başkanının işi mi? genel siyaset işi. Arzu hanım yorumlasın bunları. Hatta İstanbul’da ikinci yerel seçim öncesi terör örgütü liderine boykot edin çağırısı yaptırtanları da birlikte yorumlasın bence. Ben siyasete girmeyeyim” diye konuştu.

“BAYRAMDAN BAYRAMA GELEN MİLLETVEKİLİ”

Özcan, Milletvekili Fehmi Küpçü’nün yaptığı tatil eleştirisi için ise “Bayramdan bayrama Bolu’ya gelen bir milletvekilinin bu soruyu sorması garip. Sayın Fehmi Küpçü’den daha çok Bolu’ya gelen bakan biliyorum ben. İçişleri Bakanı Bolu’ya Fehmi beyden daha çok geliyor. Bolu’da Semerkant Mahallesi’nin yolunu bilmeyen sayın milletvekilimiz bayramda belediyenin kapısına gelmiş de buyur etmemişler mi? Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim aradan 4 buçuk ay geçti. Nurettin Doğanay ilk gün aradım diyor, milletvekilleri arkadaşlarımız arayıp hayırlı olsun bile demedi. İlk gün Fatih Metin aradı hayırlı olsun dedi, en kısa zamanda belediyeye geleceğim dedi gelmedi. Fehmi bey hiç aramadı, Arzu hanımla da bir açılışta karşılaştık, ‘hazmedince geleceğim’ dedi ama gelmedi. En azından daha delikanlı çıktı.” karşılığı verdi.