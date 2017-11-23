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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Doğanay sözünün takipçisi

    Mudurnu Belediyesi'nden istenilen yer tahsisi yapılamadığı için yıllardır kangren haline gelen yeni Mudurnu Devlet Hastanesi için yer probleminin İl Özel İdaresi aracılığıyla çözüldükten sonra projede son aşamaya gelindiğini söyleyen AK Parti Bolu il Başkanı Nurettin Doğanay, "Proje son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde Hastane inşaatı ihaleye çıkacak. Adım adım takip ediyoruz" dedi.

    23 Kasım 2017 Perşembe 12:28
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    Doğanay sözünün takipçisi

    Haber: BMA

    Mudurnu ilçesinde fiziki durumu yetersiz olan İlçe Devlet Hastanesi2nin yenisinin Mudurnu Belediyesi'nin yer tahsis edememesi nedeniyle yıllardır yapılamayan hastane sorununa el attıktan sonra Mudurnu Özel İdare Şantiyesi'nin bulunduğu 7 bin 285 metre kare arsayı Hastane yapılması için tahsisini sağlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

    Doğanay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mudurnulu hemşerilerimiz ve tüm Bolu'nun bildiği üzere, yıllardır çözülemeyen ve Mudurnuluların özlemle beklediği hastane sorunu vardı. Bir yer bulunamadığı için Mudurnu'da bugüne kadar bir hastane yapılamadı. Mengen'de, Göynük'te, Gerede'de hastane yapıldı ama yer olmadığı için Mudurnu'da hastane yapılamadı. Mudurnu'yu yöneten yerel yöneticiler bu konuda da sorumluluk almayınca bizler de İl Özel İdaresi aracılığıyla yer arayışına girdik. Ve sonunda Mudurnu Özel İdare Şantiyesi'nin bulunduğu 7 bin 285 metre kare arsayı Hastane yapılması için Sağlık Bakanlığına 2-3 ay önce tahsisini gerçekleştirmiştik. Mudurnu'da Özel İdare Şantiyesi olan 7 bin 285 metre kare araziye 20 Yataklı Mudurnu İlçe Devlet hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu yapılacak. Şuan itibariyle Mudurnu Devlet Hastanesi'nin projesi bitme aşamasına geldi. Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde ihalesine de çıkılarak inşaatına başlamak için ilk kazma vurulacaktır. O gün de söylediğim gibi; bu sorunun çözülmesinde İl Genel Meclisi Başkanımıza ve Üyelerine, İlçe Başkanımıza, Sağlık Bakanlığında bu projenin hızla ilerlemesi için yoğun mesai harcayan Sağlık İl Müdürümüz Sayın Seracettin Çom'a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Verdiğimiz sözün adım adım takipçiyiz" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Belediyesinden, Istenilen, Yer, Tahsisi

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