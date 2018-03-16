Haber: BMA

11 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Bolu 6. Olağan İl Kongresinde güven tazeleyerek, yeniden İl Başkanlığına seçilen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; teşekkür etmek amacıyla İlçe Teşkilatlarına yaptığı ziyaretleri bitirdi. Seben ve Kıbrıscık'ın ardından geçtiğimiz gün de Mudurnu, Taşkesti ve Göynük Teşkilatlarını, İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret eden Doğanay, Teşkilat mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmasında ilk olarak Teşkilatlara, Muhtarlara ve STK Başkanlarına teşekkür eden Nurettin Doğanay, "Pazar günü yapmış olduğumuz kongrede; Ülkenin Cumhurbaşkanını, Partimizin Genel Başkanını ve o gün de söylediğim gibi dünya liderimizi, Ümmetin umudu, Milletimizin temsilcisi Başkomutanımızı Köroğlu'nun torunlarına yakışır bir şekilde karşıladığınız için şükranlarımı sunarım. Ben, kongremiz öncesi Ankara'da düzenlenen İl Başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızı Bolu'ya 3 defa davet etmiştim. Hatta şunu söylemiştim; "Sayın Cumhurbaşkanım; Bolu 8 yıllık süreçte Bolu çok değişti, çok gelişti ve çok dönüştü. Ve AK Parti Bolu'da çok güçlendi. Sizleri Bolu'ya davet ediyorum" demiştim. Bizleri kırmayarak Kongremize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza; Şahsım, Teşkilatlarım ve Bolu Halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın miting alanına girdiğindeki o yüzündeki tebessüm ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Bu teşkilatlar; ilçe ve beldelerimizle birlikte 20 gündür bunun için gecemizle gündüzümüzle hazırlanmıştık ve çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olmadık. Bu manada emek veren, katkı veren, gecesiyle gündüzüyle başta İlçe Başkanlarımız olmak üzere tüm İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Muhtarlarımızdan STK Başkanlarımıza, velhasılı kelam bu çorbada en ufak bir katkısı olan herkese ama herkese şahsım ve teşkilatlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem ile ilgili de net mesajlar veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ayrıca, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ülke olarak tüm dünyanın üzerimize geldiği bir zamanı yaşıyoruz. Türkiye'nin güçlenmesini, söz sahibi olmasını istemeyenlerle şu an karşı karşıyayız. Adeta Türkiye Cumhuriyeti olarak, bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyoruz. Bunu görmemiz gerekiyor. Dünya üzerinde şehitliğin ve şahadetin bu kadar çok üzerine yakıştığı başka bir millet yoktur. Bunu iddia ediyorum. Bugün ihtiyacımız olan tek şey; AK Parti kadro ve teşkilatlarının birlik ve beraberliğidir. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere, asla ve asla müsaade etmeyin. Dünyanın ve Ümmetin yükünü omuzlarında sırtlayan bir Lidere sahipken, bizler de Bolu'dan Sayın Cumhurbaşkanımıza sorun getiren bir Teşkilat olursak, öncelikle millet, yarın da mahşerde Ümmet bizden davacı olur. Bu teşkilatların tek bir görevi var, Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinden bir nebze de olsa yük almak. Yük getiren değil, yük alan Teşkilat olmak zorundayız. İnşallah AK Parti Bolu Teşkilatları, 2019'da yük alan teşkilatlar olacak. Dün nasıl durduysak bundan sonra da adam gibi durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.