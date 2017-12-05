Haber: BMA

Yeni hizmet binasına taşınana AK Parti Bolu İl Başkanlığı, ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Mülkiyeti AK Parti'ye ait olan 4 katlı binada İl Başkanlığının yanı sıra İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve Merkez İlçe Başkanlığı hizmet veriyor. Binada ayrıca 300 kişilik bir toplantı salonunun yanı sıra Yönetim Kurulu toplantılarının gerçekleştirileceği bir salon ve birimlerin kullanabileceği bölümler bulunuyor. Yeni binaya geçtikten sonra AK Parti Bolu il Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığında ilk Yönetim Kurulu toplantısı da geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantıya İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, Taşkesti AK Parti Belde Başkanı Yusuf Mintaş, Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir de katıldı.

İlk toplantının heyecanını yaşadıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bugün itibariyle yeni binamızda ilk toplantıyı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Dün burada kalıba başlanılan günü hatırlıyorum. Zor bir işe kalkışmıştık ama Rabbim de yardım etti başardık. Yola çıkarken düzgün bir niyetle yola çıkmıştık. Rabbimize binlerce kere hamt ediyorum, şükür ediyorum ki bugün itibariyle AK Parti İl Başkanlığının böylesine güzel bir binaya sahip oldu. Toplantı salonlarımız ve kademelerimizin her katta birimleri var. Bu sürecin başlangıç aşamasından bugüne kadar emek veren, katkı veren bütün arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler adına bu konuda mütevazi olmayacağım bu Bolu'da AK Parti İl Başkanlığının başarısıdır. Şunu da söylemek isterim ki; bizler bu imkansız gibi gözüken yola çıkarken en büyük desteği Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcılarımızdan aldığımız güçle çıktık. Onların desteği olmasa bizim bunu başarmamız imkansızdı. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcılarımıza şahsım ve Teşkilatlarım adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve buradan da asıl teşekkürü 2019 yılında yapılacak seçimlerde Bolu'daki oy oranını arttırarak vereceğimizin sözünü veriyorum. Bundan sonraki süreçte Rabbim bizlere yeni binamızda hayırlı hizmetler yapmayı, hayırlı kararlar almayı, halis bir niyetle düzgün bir şekilde çalışmayı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.