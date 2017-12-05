banner133

banner101

05 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Doğanay ve yol arkadaşlarının gurur anı

    Mülkiyeti AK Parti'ye ait olan kendi hizmet binalarına taşınan AK Parti Bolu il Başkanlığı, ilk Yönetim Kurulu toplantısını yaparken, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcılarımıza şahsım ve Teşkilatlarım adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve buradan da asıl teşekkürü 2019 yılında yapılacak seçimlerde Bolu'daki oy oranını arttırarak vereceğimizin sözünü veriyorum" dedi.

    05 Aralık 2017 Salı 14:42
    Bu haber 43 kez okundu
    Doğanay ve yol arkadaşlarının gurur anı

    Haber: BMA

    Yeni hizmet binasına taşınana AK Parti Bolu İl Başkanlığı, ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Mülkiyeti AK Parti'ye ait olan 4 katlı binada İl Başkanlığının yanı sıra İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve Merkez İlçe Başkanlığı hizmet veriyor. Binada ayrıca 300 kişilik bir toplantı salonunun yanı sıra Yönetim Kurulu toplantılarının gerçekleştirileceği bir salon ve birimlerin kullanabileceği bölümler bulunuyor. Yeni binaya geçtikten sonra AK Parti Bolu il Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığında ilk Yönetim Kurulu toplantısı da geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantıya İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, Taşkesti AK Parti Belde Başkanı Yusuf  Mintaş, Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir de katıldı.

    İlk toplantının heyecanını yaşadıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bugün itibariyle yeni binamızda ilk toplantıyı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Dün burada kalıba başlanılan günü hatırlıyorum. Zor bir işe kalkışmıştık ama Rabbim de yardım etti başardık. Yola çıkarken düzgün bir niyetle yola çıkmıştık. Rabbimize binlerce kere hamt ediyorum, şükür ediyorum ki bugün itibariyle AK Parti İl Başkanlığının böylesine güzel bir binaya sahip oldu. Toplantı salonlarımız ve kademelerimizin her katta birimleri var. Bu sürecin başlangıç aşamasından bugüne kadar emek veren, katkı veren bütün arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler adına bu konuda mütevazi olmayacağım bu Bolu'da AK Parti İl Başkanlığının başarısıdır. Şunu da söylemek isterim ki; bizler bu imkansız gibi gözüken yola çıkarken en büyük desteği Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcılarımızdan aldığımız güçle çıktık. Onların desteği olmasa bizim bunu başarmamız imkansızdı. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcılarımıza şahsım ve Teşkilatlarım adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve buradan da asıl teşekkürü 2019 yılında yapılacak seçimlerde Bolu'daki oy oranını arttırarak vereceğimizin sözünü veriyorum. Bundan sonraki süreçte Rabbim bizlere yeni binamızda hayırlı hizmetler yapmayı, hayırlı kararlar almayı, halis bir niyetle düzgün bir şekilde çalışmayı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Mülkiyeti, AK, Partiye, Ait, Olan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİZİM MAHALLE KARAÇAYIR
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Engelliler Günü Etkinliklerinden …
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BÖLGE TİYATROSU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (III)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 3
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ NİYE ENGELLİYİZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNDEM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129