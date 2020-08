Doğanay yeni üye sayısını açıkladı

Haber: Volkan Yılmaz

AK Parti Bolu İl Başkanlığınca başlatılan üyelik seferberliği kapsamında partiye üye olmak isteyenler ev ve iş yerlerinde ziyaret edilerek üye yapılıyor. Üye ziyaretlerine İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da katılıyor. Gündem TV mikrofonlarına konuşan ve şuana kadar 2 bin yeni üye kaydı yaptıklarını belirten Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay “Bizim Bolu’da yola çıkarken bir hedefimiz vardı. 10 Bin yeni üye yapma hedefiyle yola çıktık. Yeni üyelerden bahsediyoruz eski üyelerin güncellenmesinden bahsetmiyoruz. Vatandaştan da özellikle son üç aylık sürede bir teveccüh olduğunu gördük. Gördükten sonra da biz bu konuda gereğini yapalım çalışmalarımızı sürdürelim diyerek yola çıktık. Köy köy, mahalle mahalle şehir merkezinde üye çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz her zaman her an sahada olan, siyasi çalışmalarını her zaman sürdüren, yarın bir seçim dahi olsa o seçime hazır bir teşkilat bünyesini hazır tutan bir teşkilatız. Bu manada bugün üye noktasında Bolu’da geldiğimiz rakam 2 bin. Şuanda 2 bin rakamına ulaştık. Bu manada emek veren katkı veren partide görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Ama bunu daha yukarılara taşımak için de tabi ki var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.