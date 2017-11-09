Haber: BMA

Kongrelerini tamamlayarak yeni Yönetim Yönetimlerini oluşturan İlçe Teşkilatlarına ziyaretlerini sürdüren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, son olarak Yeniçağa AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İl Kadın ve Gençlik Kolları Üyelerinin de katıldığı ziyarette Doğanay ve beraberindekiler, Yeniçağa İlçe Başkanı Uğur Şahin, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ve partililerle bir araya geldiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yeniçağa İlçe Başkanı Uğur Şahin, yeni Yönetim Kurulu olarak yeni döneme yeni hizmet binasında başladıklarını söyledi. Ziyaret için İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Şahin, " İlçe Teşkilatımızı yeni hizmet binamıza taşıdıktan sonra hep birlikte bir açılış yapmayı düşündük ama malum ilçelerde yaşanılan kongre süreçleri nedeniyle bu isteğimizi gerçekleştiremedik. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Yeniçağa'da çok uyumlu birliktelik içerisinde çalışıyoruz. Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz sürekli diyalog ve istişare içerisindeyiz. İlçemiz böyle bir ekip ile çalıştığı için bence çok şanslı. Bu birliktelik Yeniçağa'ya da hizmet olarak yansıyor" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 16 yılda çok zorluklarla karşılaştığını belirten Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ise yaptığı konuşmada, "AK Parti Teşkilatları olarak bu günlere kolay gelmedik. Allah'ımıza şükür ediyoruz. Ama mücadelemiz bitmedi. Partimiz nerede bize görev verirse biz davamız için son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belde atamaları ardından ilçe kongrelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da yaptığı konuşmada yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek, "Kongreler sürecini tamamladık. Liste savaşlarının olmadığı, bayram havasında kongrelerimizi bitirirken, şunu da söylemek isterim bu anlamda da Türkiye'deki ilk 7-8 il içerisindeyiz. Bu noktada da sizler adına Genel Merkezimizden bir teşekkür aldık ve Ben de bu teşekkürü Sizlere iletmiş oluyorum. Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın. Çünkü; bizim bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya her zaman ihtiyacımız var. Özellikle böylesi bir dönemde ihtiyacımız var. Yeniçağa kongremizin sonucunda oluşan yeni Yönetim Kuruluna da başarılar diliyorum. Yeniçağa'mıza hayırlı hizmetler yapmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Yönetimde yer almayan ama bugüne kadar Yeniçağa Teşkilatlarımızda hizmet vermiş tüm eski Yöneticilerimizden de Allah razı olsun" dedi.

AK Parti'nin bugünlere kolay gelmediğini ve kimsenin olmadığı günlerde AK Parti'nin Lideri Recep Tayyip Erdoğan ve O'nun davası için önden gidenlerin olduğunu söyleyen Doğanay ayrıca, " AK Parti'de hizmet etmek, sadece bir yerlerde bulunmakla olmuyor. Bu Parti'ye gönül veren, her çağrıldığında koşan partililerimiz de Partimize en büyük hizmeti ediyorlar. Bu davanın özünde, önden gidenler var. O önden gidenler çok önemli. Bizim olmadığımız dönemde tarlaya tohum atanlar var. Bizden yaşça büyük o önden gidenler, o hiç kimse yokken, yokluk içerisinde bu dava için koşturdular. Bugün partimizin aracına bindik ilçelerimizi geziyoruz. Düşünsenize bu davanın ateşini yakanlar Bolu'dan Yeniçağa toplantıya dolmuşlarla gelip, onu da dönüşte kaçırırlarsa bir partili arkadaşının evinde misafir oluyorlardı. Bizim onun için bugün o önden gidenleri unutmamız, vefalı olmamız gerekiyor. Selam olsun o koca yürekli önden giden dava adamlarına" diye konuştu.