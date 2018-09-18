Haber:Ceylan BEYKOZ

“Bir polisin evlat feryadı” başlığı ile dün yayınladığımız 43 yaşındaki 20 yıllık polis memuru Vacit Kurubaş’ın açıklamaları ilimiz gündemine bomba gibi düştü. İstanbul ve Erzurum’da görev yaptıktan sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlü bünyesinde görev yapmaya başlayan daha sonra geçici görevle İl Nüfus Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Polis Memuru Vacit Kurubaş’ın feryadına ilk tepkiyi AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay verdi. Doğanay yaptığı açıklamada, “Polisimiz Vacit kardeşimizin feryadına kulak vermek ve çocuklarına çocuğumuz gibi sahip çıkmak boynumuzun borcu. Biz kimsesizlerin kimi olmak için yola çıkan kardeşleriniz olarak Allah’ın izniyle bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek şahsım gerekse teşkilatım olarak 9 yaşındaki Mustafa Yiğit için elimizi taşın altına koyma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Kurubaş ailesini paranın toplandığına dair müjdemiz ile birlikte ziyarete gideceklerini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “gereken tedavi için toplanması amaçlanan 150 bin lira civarındaki paranın en kısa zamanda toplanabilmesi için elimizden geldiğince katkıda vermeye çalışacağız. İnşallah çocuğumuzu tedavi ettireceğiz. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Bolu Valili tarafından, polis memuru Vacit Kurubaş için açılan hesap numarasını hatırlatmak isterim. Valilik, bu yardım kampanyası için son gün olarak 20 Ekim 2018 tarihi verdi. Bu tarihten önce bu parayı toplayacağımıza inanıyorum. 9 yaşındaki evladımız Mustafa Yiğit’in tedavi için yardım etmek isteyenler TR24 0001 2009 2560 0001 0656 86 iban nolu Genel İdari Hizmetler memuru Cihan Doğaner, Recai Ülgen ve Yaşar Okumuş hesabına para yatıra bilirler” dedi.