banner133

banner128

banner101

25 Nisan 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Doğanay'a, Başkan ve Muhtarlardan hayırlı olsun ziyareti

    Bolu Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Sulama Birliği Başkanı Sabahattin Altunel ve Köy Muhtarlarından oluşan heyet, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

    25 Nisan 2017 Salı 11:50
    Bu haber 38 kez okundu
    Doğanay'a, Başkan ve Muhtarlardan hayırlı olsun ziyareti

    Haber: BMA

    16 Nisan'da gerçekleşen Referandumdan Bolu'dan güçlü bir şekilde “Evet” çıkması sonrası yeni sistemin Türkiye'ye hayırlı olması ve Bolu AK Parti İl Başkanlığının başarısından dolayı kutlamak amacıyla ziyarete gelen Başkanlar ve Muhtarlar, Bolu’daki başarının en büyük pay sahibinin İl Başkanı Nurettin Doğanay olduğunu ifade ettiler.

    Heyet adına açıklama yapan Bolu Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, "16 Nisan'da gerçekleşen referandumda Bolu'da İl Başkanımız Nurettin Doğanay sayesinde başarıya ulaşmasının neticesi olduğunu düşünüyorum. Sizi tebrik ediyorum. Ülke bizim ve bu sonuca hepimiz saygı duymak zorundayız. Evet veren de Hayır veren de bizim halkımız. Ben geçmişte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar gibi bundan sonra da aynı şekilde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Sandıktan çıkan sonucun; vatana, millete ve Bolumuza hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

    Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı açıklamada, "Türkiye bir referandum süreci geçirdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili milletimiz bir tercih yaptı. Milletimizin tercihi ortadadır ve bunu sorgulamak hiç kimsenin haddine değildir. Referandum kampanya sürecinde ilk günden son güne kadar hep; bizim aziz milletimiz hangi kararı verecekse, benim ona saygım var dedim. Hatta evet çıkarsa da benim başımın üzerinde yeri var, hayır çıkarsa da benim başımın üzerinde yeri var dedim. Bu süreçte Milletimizin kararı bu şekilde çıktı. Öncelikle bu kararın, Bolumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz kazanacak. Tüm dünyanın birleşerek hayır dediği bir noktada aziz milletimizin verdiği bu kararı çok önemsediğimi belirtmek isterim. Bu süreçte emek veren, katkı veren herkese, AK Parti İl Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte yol alan MHP ve BBP Teşkilatlarına da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu yeni sistem ülkemiz için kazanımlara vesile olacaktır. Referandum öncesi nasıl berabersek bundan sonra da beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Merkez, Köy, Muhtarları, Derneği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MAÇ BİTTİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129