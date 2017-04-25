Haber: BMA

16 Nisan'da gerçekleşen Referandumdan Bolu'dan güçlü bir şekilde “Evet” çıkması sonrası yeni sistemin Türkiye'ye hayırlı olması ve Bolu AK Parti İl Başkanlığının başarısından dolayı kutlamak amacıyla ziyarete gelen Başkanlar ve Muhtarlar, Bolu’daki başarının en büyük pay sahibinin İl Başkanı Nurettin Doğanay olduğunu ifade ettiler.

Heyet adına açıklama yapan Bolu Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, "16 Nisan'da gerçekleşen referandumda Bolu'da İl Başkanımız Nurettin Doğanay sayesinde başarıya ulaşmasının neticesi olduğunu düşünüyorum. Sizi tebrik ediyorum. Ülke bizim ve bu sonuca hepimiz saygı duymak zorundayız. Evet veren de Hayır veren de bizim halkımız. Ben geçmişte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar gibi bundan sonra da aynı şekilde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Sandıktan çıkan sonucun; vatana, millete ve Bolumuza hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı açıklamada, "Türkiye bir referandum süreci geçirdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili milletimiz bir tercih yaptı. Milletimizin tercihi ortadadır ve bunu sorgulamak hiç kimsenin haddine değildir. Referandum kampanya sürecinde ilk günden son güne kadar hep; bizim aziz milletimiz hangi kararı verecekse, benim ona saygım var dedim. Hatta evet çıkarsa da benim başımın üzerinde yeri var, hayır çıkarsa da benim başımın üzerinde yeri var dedim. Bu süreçte Milletimizin kararı bu şekilde çıktı. Öncelikle bu kararın, Bolumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz kazanacak. Tüm dünyanın birleşerek hayır dediği bir noktada aziz milletimizin verdiği bu kararı çok önemsediğimi belirtmek isterim. Bu süreçte emek veren, katkı veren herkese, AK Parti İl Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte yol alan MHP ve BBP Teşkilatlarına da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu yeni sistem ülkemiz için kazanımlara vesile olacaktır. Referandum öncesi nasıl berabersek bundan sonra da beraber olacağız" ifadelerini kullandı.