HABER:Gönül Olutürk

Dün yapılan kongreyle üçüncü kez il başkanlığı koltuğuna oturan Nurettin Doğanay ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla düzenlenen 6. Olağan İl Kongresinde tekrar Bolu İl Başkanlığa seçilen Nurettin Doğanay’ı tebrik ediyorum. Sayın Doğanay’ın sahsında göreve seçilen il yönetim kurulu üyelerimizi kutluyorum. Bu muhteşem organizasyona imza atan Bolu halkına ve teşkilatlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle AK Parti binasında bir süre sohbet eden Bakan Özlü il başkanlığı anı defterine de mesaj yazarak imzaladı.