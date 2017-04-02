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02 Nisan 2017 Pazar
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    • Doğanay'a Köyünden tam destek

    Regaip Kandili nedeniyle doğup büyüdüğü baba ocağı olan Gerede'nin Göynükören Köyü'ne giden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'a, akrabaları ve köylüleri tam destek verdi.

    02 Nisan 2017 Pazar 13:04
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    Doğanay'a Köyünden tam destek

    Haber: BMA

    Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Göynükören Köyü'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Mevlit-i Şerif'e katılan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Referandum sürecinin yoğun temposu nedeniyle uğrayamadığı köyündeki komşularıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

    Mevlit programının ardından Köy Odası'nda akrabalarıyla ve komşularıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, referandumla değişikliği öngörülen Anayasa'daki 18 Madde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Doğanay açıklamalarında, " Yeni sistemle birlikte Meclis seçimleri 4 yılda birden 5 yılda bire çıkarılıyor. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki turlu sistem uygulanacak ve %50+1'i alan Cumhurbaşkanı olacak. 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor. Erken seçim ihtimali iyice azalıyor, uzlaşma kültürü ön plana çıkıyor. Hükümet kurulamama krizleri, Milletvekili pazarlıkları tarih oluyor. Kuvvetler ayrılığı daha keskin hale geliyor. Milletin önüne artık iki sandık konuyor. Yasama ve Yürütme sandıkta ayrılıyor. İkisine de millet karar veriyor. Meclisi de Hükümeti de millet seçiyor. Seçilenler bir sonraki seçimde hesabı doğrudan millete veriyor" dedi.

    Doğanay’ın açıklamalarından sonra söz alan Göynükörenliler ise Başkan Nurettin Doğanay ve beraberindekilere köylerine yaptıkları ziyaret için teşekkür ederlerken Göynükören Köyünden referandumda Evet diyerek tam destek vereceklerini söylediler.

    Anahtar Kelimeler: Regaip, Kandili, Nedeniyle, Doğup, Büyüdüğü

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