Doğanay’da dur durak yok

Haber: C. Kutay Aykan

İl Başkanı olarak görev yaptığı 6 yıllık süreçte hep sahada olmasıyla dikkat çeken AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü olarak da sürekli sorumlu olduğu illerde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Ağrı’da Teşkilatlarla bir araya gelen Doğanay şimdi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in Doğu Anadolu illerine düzenlediği 3 günlük programda Teşkilat Başkanlığı heyetiyle 3 günde 4 il ziyaret etti.

Diyarbakır’da başlayan programlar kapsamında Bingöl, Elazığ ve Malatya’da AK Parti Teşkilatlarıyla bir araya gelen Kandemir ve beraberindekiler, burada İl Ana Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra 3 Kademe İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle istişare toplantıları gerçekleştirdiler.