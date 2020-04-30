Doğanay’dan 1 Mayıs mesajı

Haber: N. Halid Altundal

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlamam mesajı yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti iktidarından sonra Ülkemizde hayatın her alanda olduğu gibi, çalışma hayatında da ciddi ve önemli gelişmelere imza atılırken, yasal düzenlemeler de tek tek hayata geçirildi. Bunlar, büyük bir toplumsal uzlaşma ve karşılıklı istişare ile gerçekleştirdi. Bu anlayışın önemli bir adımı olarak da 2008 yılında, 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanması kabul edilmiş ve 2009 yılında da Resmi Tatil olarak ilan edilmiştir. Emekçinin hakkının alnının teri kurumadan teslim edilmesini öğütleyen yüce bir dinin, müreffeh gelecek için değer üreten her çabanın saygınlığına inanan, üretim ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın mensubu olarak 18 yıldır hareket etmekteyiz.

“ÇALIŞAN KESİMİ KORUMAK AMACIYLA DESTEKLERİ BU DÖNEMDE HAYATA GEÇİRDİK”

İstihdam Seferberliği ile milyonlarca vatandaşımızın istihdama katılmasını sağladığımız bir süreçte tüm dünyayı etkileyen ve pek çok ülkede ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getiren koronavirüs salgınında da Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü koordinasyonunda gerekli önlemler alınmıştır. Devletimizin ilgili tüm kurumları üreticilerimizi korumak, üretimin aksamaması ve istihdam kaybının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri almış ve başarılı bir yönetim ortaya koymuştur. Çalışan kesimi korumak amacıyla 3 ay süreyle işten çıkarmaların yasaklanması, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi destekleri bu dönemde hayata geçirdik, İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik. Tüm çalışan kesimin yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Kovid-19 sonrası da inancımız her alanda emek verenlerin çabalarıyla ülkemiz büyümeye devam edecektir.

Bu düşünceler içinde; Ülkelerin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayan, çalışan, üreten, işçi ve emekçi kardeşlerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü’ kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm çalışan kardeşlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”